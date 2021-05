Trump est de retour avec sa propre plateforme de communication

Dans le cadre de la « lutte contre la violence et la haine en ligne », l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, a été banni des principaux réseaux sociaux suite aux émeutes du Capitole en janvier dernier. Pour lutter contre ce qu’il considère comme de la censure, Donald Trump a lancé le mardi 4 mai son propre site web, afin d'adresser des messages directement à son public, sans avoir à passer par d’autres plateformes, comme il avait l’habitude de le faire avant.

Plus un blog qu'un réseau social



En mars dernier, Donald Trump avait annoncé son projet de lancer son propre réseau social. Son conseiller, Jason Miller, avait déclaré sur la chaîne Fox news qu’une telle plateforme permettrait aux sympathisants de Trump de partager avec lui des commentaires, des images et des vidéos. Ce n'est pourtant pas ce à quoi ressemble le nouveau site Internet de Donald Trump, qui est la cible de quelques railleries.

Il s’agit en fait d’un simple blog, hébergé sur le site « Save America », qui compile, comme il le faisait déjà sur son compte Twitter, ses communiqués de presse. Aucune interraction n'est possible puisque l'ancien président est le seul à pouvoir publier des messages sur son site. Les publications sont dotées d'un bouton semblable au bouton "J'aime" des autres réseaux sociaux, elles peuvent également être partagées sur Twitter et Facebook, mais il n'est pas possible d'y laisser un commentaire. Donald Trump affirme pourtant sobrement dans une vidéo de présentation du site que « dans un temps de silence et de mensonges, un phare de la liberté se dresse ».

Le véritable “Trump Network” pourrait voir prochainement le jour



Jason Miller explique sur son compte Twitter qu’il ne faut pas confondre le nouveau site, où l’on peut trouver les informations officielles de Trump et ses communiqués de presse, avec le réseau social promis: « Nous aurons des informations supplémentaires à ce sujet dans un avenir très proche », a-t-il déclaré.

President Trump’s website is a great resource to find his latest statements and highlights from his first term in office, but this is not a new social media platform. We’ll have additional information coming on that front in the very near future. https://t.co/m9ymmHofmI

— Jason Miller (@JasonMillerinDC) May 4, 2021