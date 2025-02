Trump met fin au financement fédéral des écoles imposant le vaccin Covid-19

Le 14 février dernier, Donald Trump a signé un décret interdisant le financement fédéral aux établissements scolaires imposant la vaccination contre le Covid-19. Un geste fort dans sa promesse de campagne, qui met aussi en avant le travail de Robert F. Kennedy.

Ce n'est un mystère pour personne, Donald Trumps'est engagé à mettre fin à la politique sanitaire liberticide du Covid-19. La semaine dernière, il a signé un décret qui gèle l’accès au financement fédéral pour les écoles, universités et autres établissements qui exigent une vaccination pour l’inscription en présentiel. Déjà en 2021, il avait réintégré les soldats renvoyés pour refus de vaccination. Avec Robert F. Kennedy au ministère de la Santé aujourd'hui, le message est encore plus clair : la liberté avant tout.

Dans un communiqué de la Maison-Blanche, Trump justifie son décret par la volonté de garantir aux étudiants américains de ne pas avoir à choisir entre leurs études et "leur liberté médicale". Si certains, comme le chirurgien général de Floride, Joseph Ladapo, soutiennent une approche plus réticente face au vaccin, les autorités sanitaires insistent encore et toujours sur son efficacité.

D'ailleurs, comme le rapporte The Epoch Times, Donald Trump lui-même avait l'habitude de vanter les mérites de la recherche américaine et semblait confiant quant au fait que des vaccins sûrs et efficaces soient développés. En 2020, il lançait l'initiative "Operation Warp Speed" pour accélérer la mise au point du vaccin contre le Covid-19. Pour lui, c'était une "réalisation nationale monumentale". Reste à savoir ce que cela deviendra aujourd'hui, avec son nouvel entourage.