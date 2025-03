Ukraine : l'Europe a besoin d'une Italie "forte" et qui "agit", assure un Macron vengeur

Alors que Trump avait déclaré devant Macron à la Maison Blanche le 24 février : “J’aime l’Italie, et l’Italie est une nation très importante… Je pense que l’Italie a un leadership très fort avec Giorgia Meloni”, phrases qui, auraient pu paraître comme un pied de nez à l'égard du chef de l'État français, le président Macron suite à l’altercation entre Trump et Zelensky, en a profité pour déclarer ce dimanche, quelque peu vengeur, que l'Europe avait besoin d'une Italie "forte" et qui "agit", au côté de ses partenaires, pour trouver une issue à la guerre en Ukraine et appelé l'UE à rester "unie".

"Si nous voulons être crédibles en tant qu'Européens, dans notre soutien à long terme à l'Ukraine, nous devons être capables de fournir des garanties de sécurité solides", a-t-il dit au quotidien Il Foglio à paraître lundi.

"Nous essayons de faire bouger les choses. Et nous avons besoin de l'Italie, d'une Italie forte qui agit aux côtés de la France, de l'Allemagne, dans le concert des grandes nations", a-t-il ajouté selon une traduction de ses propos publiés en italien.

"Il est nécessaire que l'Italie soit à nos côtés, qu'elle s'engage sur cette voie, et qu'elle le fasse en tant que grand pays européen, suivant les traces de Mario Draghi", a-t-il ajouté en référence à l'ancien Premier ministre italien.

"En ce moment, nous devons rester unis", a-t-il insisté à l'attention de la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, réputée proche de Donald Trump.

La Première ministre italienne a aussi affirmé dimanche qu'il était "très important d'éviter" que l'Occident "se divise", après l'altercation vendredi entre les présidents américain Donald Trump et ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche.

Mme Meloni, qui a participé dimanche à un sommet d'une quinzaine de dirigeants européens sur l'Ukraine et la défense à Londres avec le président Macron, a ajouté que "l'Italie et le Royaume-Uni peuvent jouer un rôle important" pour "construire des ponts".

Après la spectaculaire altercation dans le Bureau Ovale, elle avait appelé à la convocation "sans délais" d'un "sommet" entre les Etats-Unis, l'Europe et leurs alliés sur l'Ukraine, jouant désormais dans la cour des grands, plaçant l'Italie comme une incontournable lorsqu'il s'agit de politique Internationale et plus particulièrement en relation avec les États Unis.