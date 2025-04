Une importante plateforme de pédopornographie, totalisant environ 1,8 million d’utilisateurs à travers le monde, démantelée par Europol

Chaque nouvelle opération est annoncée comme la plus importante jamais réalisée, avec des chiffres qui donnent froid dans le dos face à l'ampleur alarmante de la pédopornographie en ligne. Une plateforme de streaming appelée “KidFlix”, diffusant des contenus pédocriminels et comptant environ 1,8 million d’utilisateurs à travers le monde, a été démantelée à l’issue d’une enquête de trois ans, ont annoncé mercredi 02 avril 2025 les autorités allemandes. Cette “Operation Stream” a été dirigée par Europol avec la contribution de près de 40 pays, où des perquisitions ont été menées.

Créée en 2021 par “un cybercriminel qui a engrangé de juteux profits”, KidFlix était "l'une des plateformes de vidéos les plus populaires chez les pédophiles", explique Europol, basé aux Pays Bas. On y répertorie 91 000 vidéos uniques, téléchargées et partagées sur la plateforme durant son activité, pour un total de 6 288 heures de contenu. En moyenne, environ 3,5 nouvelles vidéos étaient mises en ligne chaque heure, détaille-t-on.

Des “abus sexuels terribles, inimaginables”

Kidflix diffusait et permettait le téléchargement du CSAM (Child Sexual Abuse Material ou matériel d'abus sexuel sur mineurs, NDLR) mais ses utilisateurs étaient surtout en mesure de diffuser des vidéos en streaming. Ils effectuaient leurs paiements en cryptomonnaies, converties alors en jetons. Ceux-ci pouvaient aussi être récoltés en téléversant du CSAM, en vérifiant les titres et descriptions des vidéos et en attribuant des catégories aux contenus. Les vidéos, explique encore Europol, étaient disponibles selon plusieurs qualités, à débloquer avec un paiement supplémentaire. “Un total de 1,8 million d'utilisateurs à travers le monde s'est connecté à la plateforme entre avril 2022 et mars 2025”, lit-on.

L’enquête a débuté en 2022, débouchant sur des opérations policières du 10 au 23 mars dernier à travers 38 pays, la majorité en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord, en Colombie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. “Le 11 mars 2025, le serveur, qui contenait environ 72 000 vidéos à ce moment-là, a été saisi par les autorités allemandes et néerlandaises”, apprend-on encore.

"Il s'agit d'actes d'abus sexuels terribles, imaginables et malheureusement inimaginables, commis sur des enfants, de très jeunes enfants, voire des bébés, et mis à disposition sur des vidéos avec une très bonne qualité d'image", a déclaré Guido Limmer, directeur adjoint de la police criminelle bavaroise, lors d’une conférence de presse.

Le démantèlement de la plateforme "KidFlix" est "le plus grand coup de filet" dans le domaine de la pédopornographie depuis la création d'Europol, a-t-il ajouté. Au total, 1 393 suspects ont été identifiés, 79 d'entre eux arrêtés, plus de 3 000 appareils saisis et 39 enfants sauvés.

Les autorités bavaroises ont de leur côté indiqué que “l'identification d'enfants victimes d'abus a constitué un élément essentiel du travail : des enfants victimes d'abus sexuels ont notamment pu être mis à l'abri en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (nord-ouest de l'Allemagne) et identifiés dans le Brandebourg (est)", explique-t-on.

La deuxième opération d’Europol en 2 mois

La Belgique, le Danemark, la Bulgarie, la Grèce, l'Italie, la Suisse, le Royaume-Uni, le Portugal, Malte, l'Irlande et l'Islande ont contribué, au même titre que la France à travers l'OFMIN, l'office mineurs, un service de police judiciaire créé en 2023.

Rien qu’en février dernier, l’agence européenne de police criminelle annonçait avoir démantelé, dans le cadre de son opération Cumberland, un réseau de diffusion de contenus pédocriminels générés par l’intelligence artificielle (IA). Au moins 25 individus ont été arrêtés à travers 18 pays, dont la France.

Un mois auparavant, fin janvier, la gendarmerie nationale a annoncé avoir interpellé 37 personnes dans l’est de la France pour “téléchargement et diffusion” de matériel pédopornographique. Plus d’un million de photos et de vidéos ont été découvertes lors d’une série de perquisitions, qui ont aussi permis de mettre la main sur des armes et de la drogue. Cette opération intervenait environ un mois après le démantèlement d’un important réseau international de pédopornographie qui opérait sur l’application de messagerie Signal.

“Le monde en ligne n'est pas anonyme. L'opération Stream a révélé que la majorité des suspects identifiés étaient déjà répertoriés dans les bases de données d'Europol, confirmant que la plupart des auteurs d'abus sexuels sur enfants sont des récidivistes connus des forces de l'ordre”, fait remarquer Europol.