Von der Leyen veut "simplifier" les procédures sans "changer" les objectifs climat

BREVE - La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a affirmé mercredi vouloir "simplifier" les règles administratives rocambolesques auxquelles les entreprises sont confrontées dans une UE de plus en plus bureaucratique, sans pour autant renoncer aux objectifs climatiques très ambitieux et néanmoins de plus en plus controversés du continent.

La proposition dévoilée par l'exécutif européen entend se débarrasser "des excès de formalités et la charge administrative", a-t-elle déclaré devant des industriels, réunis à Anvers. "Permettez-moi toutefois d'être claire: nos objectifs climatiques et sociaux restent inchangés", a-t-elle assuré.