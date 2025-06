Washington avait rappellé une partie du personnel de ses ambassades...

Les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran laissaient déjà place à une escalade des tensions. Le président américain Donald Trump s’était dit dans la nuit de mercredi à jeudi “moins confiant” quant à la suite des négociations entre Washington et Téhéran, après la déclaration du ministre iranien de la Défense, Aziz Nasirzadeh, sur un éventuel conflit dans lequel les bases américaines pourraient être ciblées. Le département d’État américain avait annoncé dans la foulée l’évacuation partielle des ambassades d’Irak, de Bahreïn et du Koweit car le Moyen-Orient “pourrait devenir dangereux”. Que savaient-ils ? Jeudi, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) condamnait l’Iran pour “non-respect” de ses obligations dans le domaine nucléaire.

Depuis avril 2025, les États-Unis et l’Iran ont tenu cinq cycles de pourparlers sous médiation du sultanat d’Oman, sans parvenir à un accord satisfaisant. Les discussions achoppent principalement sur la question de l’enrichissement d’uranium : les États-Unis exigeant que l’Iran y renonce totalement, tandis que Téhéran considérait cette exigence comme non négociable, arguant de son droit à l’enrichissement civil dans le cadre du Traité de non-prolifération nucléaire.

Les négociations menacées, les “bases militaires” US aussi ?

Face à l’impasse, l’Iran a reçu une proposition américaine d’accord jugée “100% contraire” à ses intérêts par le Guide suprême, Ali Khamenei, car elle ne mentionnait pas la levée des sanctions économiques, priorité absolue pour Téhéran. En réponse, l’Iran a annoncé qu’il présenterait une contre-proposition dans les prochains jours. Dans ce contexte de blocage, le ministre iranien de la Défense, Aziz Nasirzadeh, avait averti que si un conflit était imposé à l’Iran à la suite de l’échec des négociations, les bases américaines au Moyen-Orient seraient ciblées sans hésitation. Il a affirmé que “toutes les bases américaines sont à notre portée” et que “les États-Unis devront quitter la région” en cas de conflit.

Mercredi, le département d'État américain annonçait donc l'évacuation partielle des ambassades d'Irak, de Bahreïn, et du Koweït. Il est question du personnel non essentiel et de leurs familles. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le président américain a confirmé que les personnels “étaient en train d’être déplacés parce que cela pourrait être un endroit dangereux”.

Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a ainsi autorisé le "départ volontaire des personnes dépendantes de l'armée dans certains lieux" de la région, a déclaré le commandement central américain.

Si Bagdad ne semblait pas avoir enregistré un indicateur de sécurité “qui justifiait une évacuation”, l'agence maritime britannique lançait elle un avertissement à l’attention des navires opérant dans la région. Cette autorité appelant à une vigilance renforcée en raison d'un risque accru d’escalade dans le golfe Persique, le golfe d’Oman et le détroit d’Ormuz, le long es côtes iraniennes.

Des tensions justifiées par un enlisement des négociations entre Washington et Téhéran ? Donald Trump paraissait aussi tout d'un coup “moins confiant” quant à un accord entre les deux parties. Le prochain et sixième cycle de négociations était justement prévu pour ce week-end à Oman. Mais déjà selon des personnes proches du dossier citées, reprises par la presse sous couvert d’anonymat, ce nouveau round semblait de plus en clin à ne pas voir le jour.

Badr Albusaidi, ministre omanais des Affaires étrangères, devant affirmer de son côté que la communication n’était pas totalement rompue. Une nouvelle série de discussions étant bien prévue dimanche à Mascate.

L’AIEA condamnait Téhéran, annonçant un nouveau projet nucléaire

Jeudi dernier, c’est l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui devait planter un autre clou dans le cercueil. Son conseil des gouverneurs adoptant une résolution condamnant l’Iran pour “non-respect” de ses obligations dans le domaine nucléaire. Une telle mesure pouvant rétablir des sanctions de l’Organisation des Nations unies au moment où Téhéran espérait justement se débarrasser des sanctions américaines.

L'Iran avait d’ailleurs menacé de réduire sa coopération avec l’AIEA en cas d’adoption de ce texte, élaboré par le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, réunis au sein du groupe E3, avec l’appui des États-Unis. Une résolution avait été approuvée par 19 des 35 États membres, avec un vote opposé de la Russie, la Chine et le Burkina Faso, et l’abstention de 11 pays, parmi lesquels l’Afrique du Sud, l’Inde, le Pakistan, l’Egypte, l’Indonésie ou le Brésil.

Selon l’AIEA, l’Iran est le seul État non doté d’armes nucléaires à enrichir de l’uranium à un niveau de 60%, bien loin de la limite de 3,67% fixée par l’accord multilatéral sur le nucléaire conclu en 2015, mais dont les États-Unis se sont retirés.

Pour fabriquer une bombe atomique, l’enrichissement doit être poussé jusqu’à 90 %. Ignorant aussi bien l’AIEA, et sa décision politique, que Washington, l’Iran a même annoncé la prochaine construction d’un nouveau site d’enrichissement et une augmentation “significative” de sa production d’uranium enrichi. La politique de coopération de Téhéran avec l'AIEA "n'a fait que se retourner contre elle en raison des tractations politisées de certaines parties", regrette l’Iran.