Les Américains fument désormais plus de cannabis que de tabac

Les Américains consomment désormais plus de cannabis que de tabac. C’est ce qui ressort d’une étude enquête Gallup : 16% de la population générale consomment régulièrement de l’herbe contre 11% du tabac. Et, selon le même sondage, 50% des habitants interrogés y ont goûté au moins une fois.

Le sondage réalisé cet été montre que les Américains sont également 14% à consommer des produits comestibles à base de marijuana. En outre, si les hommes sont davantage susceptibles que les femmes de déclarer avoir déjà testé le cannabis, le niveau de consommation (fumée, vapotée ou ingérée) est en réalité à peu près égal entre les deux sexes.



Sans grande surprise, le taux de consommation le plus élevé est chez les 18-34 ans (30% en fument et 22% en ingèrent). Les adultes de 35 à 54 ans ne sont plus que 16% et ceux de plus de 55 ans, 7%.

Selon la même étude de Gallup, les Américains sont désormais une majorité à être favorables à la légalisation du cannabis. Aujourd’hui, 19 États, plus le district de Washington et de Guam, ont légalisé la marijuana à des fins récréatives, 38 à des fins médicales.

La proportion d’Américains qui ont au moins fait usage de marijuana une fois dans leur vie est passée de 4% en 1960 à 50% en 2022.

Parmi les données intéressantes, notons également le fait que le niveau d’éducation et la consommation de cannabis ne sont pas corrélés : les personnes titulaires d’un diplôme universitaire sont en effet à peu de choses près aussi susceptibles que les autres d’en faire usage.

Un signe des changements profonds des mentalités et, aussi, de la fin de la toute-puissance de l’industrie du tabac. Sa consommation, aux États-Unis, a décliné progressivement depuis les années 1960, depuis que les autorités ont officiellement déclaré que sa consommation provoquait le cancer. Depuis, une série de campagnes anti-tabac financées par le gouvernement et la taxation du tabac ont continué de faire baisser les ventes de cigarettes.

Progressivement, les industriels ont investi dans la cigarette électronique, mais plus encore dans la production de cannabis.