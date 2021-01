2021, quels seront les grands évènements qui marqueront l’année ?

Quels sont les grands événements qui rythmeront l’année 2021 ? Rien n’est encore définitif, surtout en cette période de pandémie, et pourtant on se prépare déjà à célébrer certaines dates particulières …

L’année 2020 aura été une année inédite, et le coronavirus aura bouleversé tous les calendriers. Compétitions sportives, manifestations internationales et autres grands rassemblements ont été annulés tout au long de ces douze derniers mois. Alors 2021 sera-t-elle comparable à cette année noire ou peut-déjà cocher certaines dates sur notre agenda ? Bien que personne ne détienne la réponse à cette interrogation, des événements majeurs sont d’ores et déjà programmés pour l’année à venir.

20 janvier : Investiture officielle du 46ème Président des Etats-Unis d’Amérique. Donald Trump ou Joe Biden ?



Mars : actualité judiciaire chargée, avec le jugement dans l'affaire des écoutes (Nicolas Sarkozy) le 1er, l'ouverture du procès Bygmalion le 17, et le jugement de l'affaire Mediator le 30.

12 mars : 46ème édition des Césars après l’édition 2020 marquée par le tollé suite à la remise du prix de meilleur réalisateur à Roman Polanski.

30 mars : Thomas Pesquet à nouveau dans l'espace ! A bord du vaisseau Space X, il rejoindra la station spatiale internationale.

25 avril : Cérémonie des Oscars, alors que le cinéma mondial peine à se réinventer depuis la mise à l’arrêt de la production.

11 mai : Ouverture du 74ème Festival de Cannes dans un format, qu’il reste à présenter.

11 juin : Ouverture de l’Euro de Football avec une finale programmée au 11 juillet 2021.

18 juin : élection présidentielle en Iran. Hassan Rohani ne peut se représenter.

26 juin au 18 juillet : grand retour du Tour de France à ses dates habituelles ?

23 juillet : Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, après leur annulation en 2020 pour cause de pandémie.

Septembre 2021 : Procès des attentats du 13 novembre 2015. Ce sera un procès hors-norme, appelé à durer six mois environ et organisé sur l’Ile de la cité.

26 septembre : Élections législatives en Allemagne, qui donneront l’identité du successeur d’Angela Merkel.

1er au 12 novembre : COP26 à Glasgow.

26 novembre 2021 : Black Friday. Le plus grand temps fort du commerce en France retrouvera-t-il sa date originelle en 2021 après avoir été décalé en 2020 ?