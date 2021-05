Au Royaume-Uni, la réouverture des pubs entraîne une pénurie de bière

Outre-Manche, la réouverture des pubs mi-avril a entraîné une forte hausse de la consommation de bière… Au point que les stocks constitués pendant le confinement sont déjà presque écoulés, ce qui laisse craindre une pénurie imminente.

Les terrasses de pubs prises d’assaut

Le 12 avril dernier, après des mois de confinement, les Britanniques redécouvraient le plaisir de boire une mousse bien fraîche en terrasse. Mais ce plaisir simple de convivialité so british pourrait bien déjà être terminé car se profile à l’horizon une pénurie… de bière !

Selon le bureau d’études Oxford Market Watch, les ventes de bière ont explosé la première semaine de réouverture, dépassant de plus de 12 % les chiffres de 2019 à la même période. Et depuis, les terrasses des pubs ne désemplissent pas, malgré une météo fraîche et morose.

Résultat : malgré la réouverture de moins de la moitié des pubs du Royaume-Uni (15 000 sur 37 500), certaines marques comme Amstel et Birra Moretti sont en rupture de stock. Même problème avec les bières artisanales et les blondes haut-de-gamme, très prisées des clients. Interrogé par le Financial Times, Phil Urban, PDG de Mitchells & Butlers, le plus important groupe de pubs du Royaume-Uni, estime que « les fournisseurs ne sont pas en mesure d’agir assez rapidement pour suivre le rythme ».

Des brasseries qui travaillent 24 heures sur 24

Pour faire face à la demande grandissante des Britanniques, les groupes brassicoles s’adaptent. « Nos trois brasseries britanniques fonctionnent 24 heures sur 24, et nous travaillons dur pour garantir que la demande des pubs puisse être satisfaite », a déclaré Jean-David Thumelaire, directeur des ventes pour le Royaume-Uni et l’Irlande au sein du groupe américain Budweiser. Selon lui, personne n’avait pu anticiper l’euphorie générée par la réouverture des pubs, et qui pourrait se prolonger jusqu’à la fin totale des restrictions sanitaires.

Du côté d’Heineken, en revanche, difficile de tenir le rythme. Le groupe néerlandais, propriétaire des marques Amstel et Birra Moretti, limite pour le moment son approvisionnement à trois barils de bière par pub. « Toutes nos brasseries travaillent d’arrache-pied », assure le porte-parole.

Les propriétaires de pubs, eux, prient pour que cette pénurie n’entame pas l’enthousiasme des clients, et donc le chiffre d’affaire de leur établissement. Interrogé par le Daily Mail, Alastair Kerr, le coordinateur des représentants régionaux de Campaign for Pubs, une association qui promeut et protège les pubs, redoute des conséquences sur le long terme. « Les pubs ont assez de problèmes, et beaucoup rouvrent avec des pertes financières. Une pénurie de bière est la dernière chose dont ils ont besoin. On espère que ce problème ne sera que temporaire. »

Reste désormais une question : la pénurie de bière va-t-elle aussi frapper les cafés et bars français ? Il va falloir attendre le 19 mai, jour de la réouverture des établissements avec terrasse, pour le découvrir.