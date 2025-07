Besnier le milliardaire laitier français boucle l'acquisition des yaourts de General Mills

Le groupe laitier français Lactalis propriété du milliardaire français Emmanuel Besnier, a annoncé lundi avoir bouclé le rachat des activités américaines de General Mills dans les yaourts, revendiquant désormais la place de "troisième acteur de l'ultra-frais" aux États-Unis.

Cette opération avait été annoncée en septembre dernier, conjointement à un accord entre General Mills et le groupe français concurrent Sodiaal, pour l'acquisition de la division yaourts de l'Américain au Canada.

"Lactalis USA conforte ainsi son ancrage outre-Atlantique et enrichit son portefeuille de marques avec Mountain High et Ratio (...) ainsi que les marques Yoplait, Go-Gurt et Oui, exploitées sous licence", a expliqué Lactalis dans un communiqué.

"Cette acquisition stratégique marque une étape majeure dans notre histoire aux États-Unis, un marché clé pour Lactalis depuis 40 ans, et nous permettra d’atteindre les 6 milliards de dollars (de chiffre d'affaires, NDLR) aux États-Unis", a affirmé le président de Lactalis, Emmanuel Besnier, cité dans le communiqué.

Lactalis a réalisé un chiffre d'affaires total de 30,3 milliards d'euros en 2024.

Le groupe va intégrer 1.000 collaborateurs et deux usines supplémentaires, portant à 13 le nombre de ses implantations aux États-Unis.

Lactalis n'a pas communiqué de montant de l'opération. En septembre, le rachat des activités "yaourt" de General Mills par Lactalis et Sodiaal avait été chiffré à 2,1 milliards de dollars au total.

L'activité yaourt de General Mills en Amérique du Nord avait généré environ 1,5 milliard de dollars de ventes pour l'exercice 2024, selon le groupe américain.