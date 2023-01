“Boulangers en danger“ : des centaines de manifestants réunis à Paris contre l’envolée des prix de l’énergie

“Boulangers en danger“, “Laissez-nous travailler“, “Touche pas à ma baguette“… À l’appel de plusieurs collectifs, dont le "Collectif pour la survie de la boulangerie et de l’artisanat", des centaines de boulangers, munis de pancartes et de banderoles, ont défilé à Paris ce lundi 23 janvier afin de sonner l’alarme sur l’envolée des prix de l’électricité qui met en grave péril leur survie financière. À leurs côtés, plusieurs personnalités politiques, comme François Ruffin (LFI), Nicolas Dupont-Aignan (Debout La France) ou encore Sébastien Chenu (RN), mais aussi des citoyens issus de la société vile. Face aux conséquences de la crise de l’énergique, pour empêcher “les boulangeries de mourir“ et préserver un “monde de l’artisanat qui va s’écrouler petit à petit“, les manifestants ont notamment appelé à l’instauration d’un “bouclier tarifaire pour tous“.