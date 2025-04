Danone accusé par le fils de Donald Trump d'agir pour la Chine, le groupe dément

Le fils du président américain Donald Trump, Don Junior, a accusé le géant agroalimentaire Danone d'agir pour le compte du Parti communiste chinois (PCC) en essayant de racheter l'entreprise américaine Lifeway, des allégations vivement démenties vendredi par le groupe français.

Fin mars, le fils du président américain a accusé le groupe français dans son podcast "Triggered" d'agir "au moins en partie, sous la direction implicite - ou peut-être explicite - du PCC" en "essayant d'orchestrer une opération hostile de prise de contrôle de l'entreprise Lifeway, basée dans le Midwest américain et spécialisée dans les aliments liés à la santé".

"Depuis plus 25 ans, Danone est actionnaire minoritaire de Lifeway Foods, un acteur américain de kéfir. Il y a plusieurs semaines, Danone a fait une proposition pour acquérir les 75% de parts restantes, offre qui a été refusée par Lifeway", a indiqué le groupe dans un communiqué transmis à l'AFP à la suite d'un article paru dans Les Echos.

Le quotidien économique, qui décrit un "imbroglio" digne "d'un roman d'espionnage", affirme que la PDG de Lifeway, Julie Smolyansky, "refuse obstinément la vente et fait tout pour l'empêcher, au point d'être critiquée par sa propre famille".

"Danone déplore les allégations trompeuses et erronées apparues sur les réseaux sociaux à propos de cette opération. Il est faux de prétendre que l'intérêt de notre filiale américaine pour Lifeway Foods était lié au Parti communiste chinois", ajoute Danone, qui emploie 5.000 personnes aux Etats-Unis où il dispose de 13 sites de production.

Dans son podcast, le fils du président américain accuse la Chine "d'utiliser des entreprises étrangères (...) comme des substituts pour mener leurs sales affaires sur le sol américain".

Il utilise des extraits d'une interview du directeur général Antoine de Saint-Affrique donnée au journal officiel du PCC dans laquelle il se dit "impressionné" par la croissance chinoise et rappelle les investissements du groupe dans le pays et son intention de les poursuivre.

Le directeur général s'exprimait dans le cadre du China Development Forum où de nombreux dirigeants d'entreprises du monde entier étaient invités.

Un article du Daily Mail publié jeudi affirme que "le FBI avertit désormais sur l'existence possible de lien entre la Chine" et Danone. Le quotidien anglophone cite une conseillère du patron du FBI qui affirme que l'agence fédérale "surveille activement et enquête sur la menace grandissante de l'acquisition par le parti communiste chinois de terres agricoles américaines".

Danone a indiqué à l'AFP qu'à sa connaissance, aucune enquête concernant Danone n'était en cours aux Etats-Unis.