Datas d’entreprise : le lancement novateur d’Infonet.fr booste sa popularité

À la recherche des informations légales, juridiques et financières de leurs partenaires, clients ou concurrents, les professionnels ont toujours été soumis au diktat de Societe.com et d’Infogreffe.fr. En effet, ces deux opérateurs historiques proposent des tarifs hors de la bourse des internautes. Il en était ainsi jusqu’à la création d’Infonet.fr. Cette très récente plateforme alternative s’est imposée, drainant un important flux d’abonnés. Comment la Start Up a pu tenir son pari et pourquoi intéresse-t-elle autant les requérants ? Focus sur le lancement réussi et novateur d’Infonet.fr.

Infonet.fr : si jeune, mais déjà incontournable

Infonet a été lancée dans des conditions quelque peu particulières. Mais en attendant d’y revenir, il importe d’aborder la popularité fulgurante de cette jeune Start Up. En effet, fondée par Julien Dupé, cette plateforme a enregistré en moins de deux mois d’existence, plus de 36 000 abonnements. Parmi les adhérents, 6 000 entreprises ont opté pour sa formule payante alors que 30 000 se contentent des services gratuits. Par ailleurs, tout ce beau monde est à la recherche de prestations variées. En réalité, certaines sociétés désirent des kbis avis pendant que d’autres recherchent des statuts, bilans financiers, brevets, des codes APE et autres annonces légales de leurs partenaires. Comme confirmation de sa vitalité, la plateforme garantit d’ores et déjà sa rentabilité pour son premier exercice. Car, son chiffre d’affaires annuel est estimé à 8 millions d’euros : une prouesse pour une aussi jeune Start Up. Cette percée est d’ailleurs de nature à donner des ailes à son fondateur qui ambitionne de conquérir le marché européen.

Un lancement sans levée de fonds

Chef d’entreprise expérimenté et visionnaire, Julien Dupé s’est lancé dans ce projet audacieux, sans levée de fonds, alors que les signaux étaient au rouge. Ceci, en raison de la crise économique induite par la Covid19. Cependant, l’homme tenait à la démocratisation de la diffusion des données d’entreprise. Alors, grâce à sa perspicacité, il a réussi à lancer l’entreprise lors du premier confinement, sans aucun capital extérieur. En réalité, ce défi a pu être relevé grâce à une étude de marché pertinente. Celle-ci permettant à la plateforme de se positionner sur une formule plutôt mixte : services gratuits et payants. Laquelle est assortie des prestations complémentaires. La profondeur des offres a certainement plu au public qui a tout de suite adopté ce prestataire. Ainsi, par son contenu innovant et très attractif, ce portail affiche une excellente santé financière.

Ainsi, quels sont véritablement les services proposés sur Infonet.fr ?

Des données d’entreprise pour éclairer les actions commerciales

« Notre volonté est d’apporter une aide précieuse principalement aux TPE/PME qui représentent 99 % des entreprises françaises » : a laissé entendre Julien Dupré aux médias. En réalité, ce justificatif résume à lui seul l’impact considérable des prestations d’Infonet.fr sur l’économie tricolore. Car, par son biais, l’écrasante majorité des acteurs économiques de la France disposent d’outils d’analyse financière pertinents. Plus concrètement, le portail propose gratuitement plus de 3 milliards de données jadis payantes, sur plus de 10 millions d’entreprises officiellement enregistrées. Elles sont en plus facilement accessibles via Google Play et App Store. Par ailleurs, les abonnés aux services payants peuvent disposer d'informations plus techniques contre une mensualité de 69 €. En outre, infonet.fr offre plus de 1000 articles et vidéo thématiques quotidiens ainsi que des services de diagnostic, d’analyse et de surveillance des données d’entreprise.