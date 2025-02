Depuis janvier 2022, la grippe aviaire sévit dans les élevages de poules américains, entraînant une pénurie d’œufs et une flambée des prix : certains cartons de 12 œufs sont à 19 dollars. Cette crise, exacerbée par des pratiques commerciales douteuses, soulève de vives inquiétudes sur les véritables responsables de cette "eggflation".

Les rayons des supermarchés américains sont vides et les vidéos de clients dévalisant les étals sont devenues virales. L’eggflation bat son plein, notamment à New York, où le prix des œufs a franchi la barre des 19 dollars. Le virus de la grippe aviaire, en l’absence de réaction gouvernementale, a frappé durement l’industrie, et l’élimination de millions de volailles a désorganisé la production. La chaîne de restaurants Waffle House, en février, a par exemple annoncé une augmentation des prix de ses œufs de 50 centimes, pointant le virus comme responsable de la hausse.

Mais derrière cette crise sanitaire, d’autres dynamiques économiques s’affichent. Comme le rapporte Reporterre, une étude du groupe Farm Action révèle que les producteurs ont profité de la situation pour gonfler leurs profits de 40 % en 2022-2023, en prétextant la grippe aviaire et l'inflation. La crise n'est-elle pas aussi le terrain de jeu de quelques entreprises aux mains longues ?

En toile de fond, le dérèglement climatique. Selon les CDC, l’altercation des schémas migratoires des oiseaux sauvages, dû aux transformations de l’environnement, exacerbe la propagation du virus. Une situation critique qui risque d'envenimer la crise alimentaire mondiale, et d'enrichir ceux qui savent jouer des failles économiques. Pour le moment, pas de répercussions sur la France.