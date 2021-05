Elon Musk attaque le bitcoin: pour défendre l’environnement, ou pour spéculer?

À la mi-mai 2021, le bitcoin a connu une chute libre, et il est tombé sous les 40.000 dollars pour la première fois en plus de trois mois. Sur une seule journée, il a connu une baisse de 30% avant de rebondir. Tout cela à cause de déclarations d’Elon Musk sur Twitter, qui a annoncé que Tesla n’acceptait plus les paiements en bitcoins, en raison de l’impact environnemental désastreux de cette monnaie virtuelle. Quelques jours après, un tweet d’Elon Musk a fait bondir le cours d’une autre crypto-monnaie, le dogecoin. Mais comment le marché peut-il ainsi se fier aux déclarations d’Elon Musk, sachant qu’il est lui-même investisseur dans le bitcoin, le dogecoin, et qu’il semble jouer avec la spéculation ?



Les décisions d’Elon Musk déterminent les cours des crypto-monnaies



Alors qu’en février dernier Tesla avait fait bondir le cours du bitcoin en l'acceptant comme moyen de paiement pour l’achat de ses voitures, mercredi 12 mai, le PDG de Tesla Elon Musk s’est retracté, après avor signalé les conséquences environnementales de cette monnaie virtuelle. De nombreux détracteurs ont critiqué cette stratégie de Tesla, peu cohérente, croyant très peu probable que Musk n’ait pas été conscient des conséquences environnementales du bitcoin auparavant, sachant que l’objectif affiché de Tesla est de combattre la pollution grâce aux voitures électriques. Il avait pourtant déclaré: “Nous sommes inquiets du recours de plus en plus important aux combustibles riches en carbone pour miner des bitcoins, surtout le charbon, qui a les pires émissions (de gaz à effet de serre) de tous les combustibles.” La cryptomonnaie est, néanmoins, une bonne idée selon le patron de Tesla, mais à condition de “ne pas compromettre l’environnement" a-t-il précisé.



Le bitcoin a perdu 48 % depuis son record du 14 avril



Une semaine après l’ínterdiction de paiement en bitcoin par Tesla, le mercredi 19 mai, plusieurs fédérations bancaires chinoises ont déclaré qu’elles n’allaient plus accepter les paiements en crypto-monnaies non plus, à cause de leur manque de stabilité, en précisant qu’elles "ne sont pas de vraies devises". Au niveau mondial, après ces déclarations, les crypto-monnaies ont perdu 25 à 45% de leur valeur selon Les Echos.



Une mission spatiale vers la Lune en 2022 payée en dogecoin



Malgré ces déclarations et décisions contre le bitcoin, Elon Musk fait encore confiance aux crypto-monnaies comme moyen de paiement et le 16 mai, Tesla et SpaceX ont annoncé qu’une mission spatiale vers la Lune qui aura lieu en 2022 sera payée en dogecoin. Le dogecoin apparaît comme une alternative plus respectueuse de l’environnement, car il est extrait avec Scrypt, qui est plus économe en énergie, et beaucoup plus rapide que l’extraction de bitcoins qui fait intervenir l’algorithme ultra-complexe SHA-256.



Le Dogecoin est une monnaie virtuelle représentée par une image de Kabosu, un chien Shiba Inu très populaire sur le web depuis 2010. La monnaie, créée en 2013, avait pour objectif de parodier le bitcoin. Ses créateurs s’en sont très vite débarrassés, tirant peu de profit de la vente. Les utilisateurs de Reddit ont rendu cette cryptomonnaie très active en créant un système qui permet de remercier les autres utilisateurs de la communauté avec des dogecoin. À l'époque, un million de dogecoin équivalait à 50 dollars. Actuellement, sa valeur oscille entre 0,2 et 0,6 dollars, et elle augmente grâce à l’intérêt qu’Elon Musk montre pour cette cryptomonnaie depuis 2019.



Le Dogecoin encore plus volatile que le bitcoin



De nombreux spécialistes estiment que le que le Dogecoin, très volatil par nature, pourrait voir son prix reculer de façon permanente, à l’inverse du bitcoin. Alors que 18,5 millions de bitcoins sont aujourd’hui en circulation, la cryptomonnaie dispose d’une limite de 21 millions d’unités. Une fois arrivé à sa limite, il est possible que les prix s’envolent, et le bitcoin deviendrait alors, comme l’or, une valeur refuge. Un des facteurs de l'instabilité du dogecoin est la concentration de “poids lourds” appelés “baleines” qui possèdent plus de 74% de la capitalisation du marché. Musk, qui s’est autoproclamé le “dogefather”, est soupçonné de posséder 25% des dogecoins. N’importe laquelle de ses déclarations peut avoir une influence directe sur le destin de cette crypto-monnaie. Enfin, comme l’explique Numerama, les messages du “dogefather” qui visent a rassurer le marché au sujet du dogecoin, ne peuvent pas être pris sans suspicion, surtout après le changement de posture peu logique envers le bitcoin.



StopElon, la cryptomonnaie qui veut mettre fin aux « manipulations » de Musk



Le 15 mai dernier, une nouvelle cryptomonnaie a vu le jour, le “StopElon” . Il s’agit d’une monnaie virtuelle dont le cours augmentent en ce moment, porté par tous ceux qui ne veulent plus que le milliardaire joue avec les cryptomonnaies des petits porteurs. L’objectif des créateurs de la monnaie anti-Musk est d'utiliser les fonds levés pour devenir majoritaires au capital de Tesla et détrôner son patron.