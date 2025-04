En Chine, des tonnes de datacenters construits pour l'IA sont inutilisés

Des centaines de centres de données flambant neufs, construits en urgence pour capter la vague de l'IA en Chine, sont désormais laissés à l'abandon. Après l'euphorie de 2023, l'optimisme fait place à un réaliste constat de surproduction et de surinvestissement. Le gouvernement et les entreprises se retrouvent face à un marché saturé.

L'an dernier, la Chine vivait une frénésie de construction de centres de données pour soutenir la montée en puissance de l’IA. Mais aujourd’hui, comme le rapporte le MIT Technology Review, des milliers de GPU achetés à prix d’or s’entassent dans des installations désertées. Xiao Li, ancien entrepreneur, raconte : "Il semble que tout le monde vend, mais personne n'achète." En 2024, près de 80 % des installations récentes seraient déjà sous-utilisées. Un optimisme démesuré, alimenté par une course folle pour bâtir l’infrastructure de demain, mais peu d’entreprises se sont réellement intéressées à ce nouveau marché.

Ce gâchis résulte d'une mise en œuvre précipitée et mal planifiée. Au moment où la Chine se précipitait pour faire de l'IA une priorité nationale, de nombreuses entreprises et gouvernements locaux, sans expérience solide dans le domaine, se sont lancés à corps perdu dans l’aventure, parfois avec une vision à court terme. "Leurs centres de données étaient construits à la hâte, sans la stabilité requise pour soutenir une demande en forte croissance", analyse Jimmy Goodrich, conseiller en technologie au RAND Corporation. La construction à outrance a masqué la réalité : un besoin de centres spécialisés et proches des grands hubs technologiques.

Et puis, l'irréparable est survenu : le marché s’est retrouvé noyé sous une offre excédentaire. Alors que des technologies comme DeepSeek ont redéfini les besoins en infrastructure, la demande en puissance de calcul a chuté, tout comme le prix de location des GPU. En conséquence, des acteurs comme Fang Cunbao, un gestionnaire de projet, ont vu leurs rêves se briser : "À la fin de 2024, plus personne ne s’engageait dans cette voie pour des profits directs. Tout est devenu une question de bénéficier des aides gouvernementales."

Malgré tout, la Chine ne compte pas abandonner son ambition. Le gouvernement continue d’investir massivement dans l’IA, soutenant des projets à long terme qui s’ajoutent aux actifs en difficulté. Mais la leçon est claire : quantité ne fait pas toujours qualité.