Jets privés pour les milliardaires de New York, ZFE pour les gueux, où va t-on ?

Tout va bien pour les milliardaires toujours plus nombreux qui voyagent en jet-privés pendant que les ZFE interdisent les centre-villes aux gueux.

Les États-Unis continuent de dominer, avec 11 villes sur la liste Top 50 Cities for Millionaires dans le dernier classement des villes les plus riches du monde 2025, la première place étant occupée par New York et ses 384 500 personnes fortunées (y compris 818 centi-millionnaires résidents et 66 milliardaires). Selon la quatrième édition du rapport annuel publié par Henley & Partners et New World Wealth , la région de la Grande Baie (San Francisco et Silicon Valley), qui occupe la deuxième place avec 342 400 millionnaires résidents, compte désormais plus de milliardaires (82) que la Grosse Pomme et continue de prospérer en tant qu'épicentre de la création de richesses technologiques, présentant une croissance exceptionnelle du nombre de millionnaires de 98 % au cours de la dernière décennie.

Parmi les 50 premières villes, seules Shenzhen (228e place, avec une croissance de 142 % et 50 800 millionnaires), Hangzhou 335e place, avec une croissance de 108 % et 32 200 millionnaires) et Dubaï (18e place, avec une croissance de 102 %) ont connu une croissance plus rapide que la région de la Grande baie entre 2014 et 2024. Dubaï (qui compte désormais 81 200 résidents millionnaires) remporte également la palme de la plus forte progression dans le Top 50 au cours de l'année écoulée, passant de la 21e à la 18e place. Séoul enregistre la plus forte baisse, passant de la 19e place l'année dernière à la 24e à la 24e place.

Tokyo consolide sa troisième place avec 292 300 millionnaires, suivi de Singapour en quatrième position avec 242 400 millionnaires résidents.

Londres et Moscou sont les grands perdants

Los Angeles (220 600 millionnaires, dont 516 centi-millionnaires et 45 milliardaires) a désormais dépassé Londres pour s'emparer de la 5e place, évinçant la capitale britannique hors du Top 5 pour la placer à la 6e place avec seulement 215 700 millionnaires (dont 352 centi-millionnaires et 33 milliardaires). Londres et Moscou (qui occupe la 40e place, avec 30 000 millionnaires, dont 178 centi-millionnaire et 23 milliardaires) sont les deux seules villes du Top 50 à avoir enregistré une croissance négative au cours de la dernière décennie, leur population de millionnaires ayant diminué de 12 % et 25 %, respectivement.

Paris (160 100 millionnaires) s'accroche à la 7e place, tandis que Hong Kong (154 900 millionnaires), désormais en 8e position, chipe la place à Sydney152 900 millionnaires). Chicago (127 100) dépasse Pékin (qui perd deux places, passant de la 10e à la 12e place, avec 114 300 millionnaires) et Shanghai (qui perd trois places, passant de la 11e à la 14e place, avec 110 500 millionnaires) pour entrer pour la première fois dans le Top 10. Lisbonne (50e avec 22 200 millionnaires) fait son entrée dans le Top 50, tandis qu'Auckland recule.

Pôles de richesse qui ont connu la croissance la plus rapide au cours de la dernière décennie

Outre Shenzhen, Hangzhou et Dubaï, d'autres villes figurant sur la liste World's Fastest Growing Wealth Hubs et dont la population de millionnaires résidents a plus que doublé au cours des 10 dernières années, comprennent les villes américaines de Scottsdale (125 % de croissance) et West Palm Beach (+112 %) et la « Silicon Valley indienne », Bengaluru (+120 %). Trois autres villes américaines - Miami (+94 %), dont les habitants bénéficient des faibles impôts de l'État de Floride, la capitale des États-Unis Washington DC (+92 %) et Austin (+90 %), surnommée « Silicon Hills », ont également connu une croissance particulièrement élevée entre 2014 et 2024, tout comme la capitale polonaise Varsovie (+83 % de millionnaires résidents), la capitale émiratie Abu Dhabi (+80 %) et Riyad (+65 %), la capitale de l'Arabie saoudite.

Villes qui compteront le plus de centi-millionnaires au cours de la prochaine décennie

Au-delà des pôles de richesse établis, le rapport compare également la richesse dans plus de 100 points névralgiques à centi-millionnaires dans le monde entier, avec un accent particulier sur les villes à fort potentiel de croissance au cours de la prochaine décennie (2025 à 2035) pour révéler la nouvelle répartition géographique de la super-richesse.

Dubaï (237 centi-millionnaires) et Abu Dhabi (75 centi-millionnaires résidents) sont en tête du peloton, les deux villes émiraties devant voir leur population de centi-millionnaires plus que doubler au cours des 10 prochaines années. Une croissance explosive de plus de 100 % est également prévue à Delhi (125 centi-millionnaires) et à Bengaluru (43) en Inde, ainsi qu'à Varsovie (32 centi-millionnaires) et à Athènes (42 centi-millionnaires) en Europe.

Des villes plus petites offrant des voies de migration d'investissement ciblées, notamment St. Julian's et Sliema à Malte (40 centi-millionnaires), Lugano en Suisse (40 enti-millionnaires), ainsi que Riga et Jūrmala en Lettonie (11 centi-millionnaires), devraient toutes connaître des taux de croissance de plus de 100 % de leur population de centi-millionnaires d'ici 2035. Bien qu'aucune ville d'Afrique ou d'Amérique centrale ne figure dans le Top 50, George Town et Seven Mile Beach dans les îles Caïmans (actuellement 40 centi-millionnaires), San José et Santa Ana (17 centi-millionnaires) auCosta Rica, St. George's Parish (25 centi-millionnaires) et Hamilton Parish (22 centi-millionnaires) aux Bermudes, Monterrey (10 centi-millionnaires) au Mexique, Panama City (21 centi-millionnaires), Le Cap en Afrique du Sud (34 centi-millionnaires), Marrakech au Maroc (14 centi-millionnaires) et Nairobi au Kenya(10 centi-millionnaires) devraient toutes connaître une croissance de +100 % de leurs communautés de super-riches avant 2035.

A l'heure où le secrétaire américain du trésor, Scott Bessent déclare que les 10% des américains les plus riches possèdent 88% du marché boursier et les 50% les plus pauvres n'ont que de la dette, cela peut-il encore durer ? Les sans-abris ne font que croître dans nos pays occidentaux, et environ 700 millions de personnes vivent sous le seuil international d'extrême pauvreté, (à savoir 2,15 dollars par jour) selon le rapport de la Banque mondiale d'octobre 2024.