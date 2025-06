Italie : l'inflation en mai revue à la baisse, à 1,6%

L'inflation en Italie a ralenti sur un an en mai, à 1,6 %, en raison notamment de la baisse des prix de l'énergie, a indiqué lundi l'Institut national des statistiques (Istat), après avoir donné une première estimation à 1,7 %.

L'inflation dans la péninsule était de 1,9 % sur un an en avril, en dessous de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) des 2 % d'inflation.

Ce "ralentissement" est "principalement dû" à l'accentuation de la baisse des prix de l'énergie, a écrit l'Istat dans une note.

Si les produits alimentaires, dont le coût en Italie avait fortement augmenté lors de la vague inflationniste qui a débuté en 2021, ont vu leur prix continuer à augmenter, ils l'ont fait moins rapidement qu'en avril pour ceux non transformés, (+3,5% contre +4,2% le mois dernier).

Mais l'inflation sur les produits alimentaires transformés est repartie à la hausse en mai, ce qui a eu notamment pour conséquence d'augmenter légèrement l'inflation du "chariot de courses" calculé par l'Istat (+2,7 % après +2,6 % en avril).

L'Istat avait donné une estimation provisoire de l'inflation fin mai à +1,7 %.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), l'inflation en Italie devrait se situer en moyenne autour de 1,7 % sur l'année 2025, avant de "converger vers l'objectif de la BCE de 2 % en 2026", écrivait-il dans une note fin mai.

Dans la zone euro, l'inflation a ralenti plus que prévu en mai, à 1,9 % sur un an, atteignant son plus bas niveau depuis septembre et ouvrant la voie à de nouvelles baisses de taux de la BCE.

Si en matière d’inflation, la France fait indéniablement mieux que l’Italie à fin mai, sur d’autres indicateurs comme le chômage et la gestion du déficit, l’Italie montre des signes de redressement plus marqués.

La France conserve un avantage structurel grâce à son PIB plus élevé, mais l’Italie gagne du terrain en termes de dynamisme économique et de perception positive.