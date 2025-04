L'once d'or à 3 500 dollars pour la première fois de l'histoire

Ce mardi, le cours de l'once d'or a dépassé la barre des 3 500 dollars pour la première fois de son histoire, portée par des guerres commerciales et de terrain, mais aussi par les tensions entre un Donald Trump décidé à refaire descendre l'argent vers la "middle class" et le président de la Fed.

Wall Street vacille, la grande finance américaine souffre, et l'once d'or, valeur refuge parmi les valeurs refuges, s'affiche au plus haut de son histoire à 3 467,87 dollars à 7H30 GMT, après avoir atteint plus tôt un record à 3 500,10 dollars.

La Bourse de Paris elle évolue en baisse, sur fond d'inquiétudes.

L'indice CAC 40 perdait vers 9H50 (heure de Paris) 0,73 %, à 7 232,77 points, soit une baisse de 53,09 points, après la fermeture prolongée des places financières européennes durant le week-end de Pâques.

Les marchés "subissent l'impact des tensions entre Donald Trump et Jerome Powell, avec en toile de fond une augmentation des risques de récession" aux États-Unis, explique John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Le chef de l'État américain menace de se débarrasser du président de la Fed - dont le mandat s'achève normalement en mai 2026.

Les investisseurs s'inquiètent aussi de la guerre commerciale qui se poursuit entre Pékin et Washington. La Chine a dénoncé lundi les pays qui pratiquent l'"apaisement" à l'égard des États-Unis, affirmant "s'opposer fermement" à tout accord nuisant à ses intérêts.

Le gouvernement américain a lui annoncé lundi son intention d'imposer jusque 3 521% de droits de douane sur les panneaux solaires provenant d'Asie du sud-est, afin de compenser les mesures de soutien à la production par Pékin de cette industrie dans les pays concernés

Côté obligataire, l'emprunt à dix ans français restait stable vers 9H50, à 3,22 %, contre 3,24 % jeudi soir en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 2,45 %.