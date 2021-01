Loto du patrimoine : jackpot de 15 millions d’euros pour 98 monuments

Le Loto du Patrimoine 2020 a dévoilé ses secrets, et on connait la centaine de monuments qui se répartiront les 15 millions d’euros engrangés.

C’est ce 6 janvier, que le bilan de l’édition 2020 du Loto du patrimoine a été rendu public. Malgré la crise sanitaire, l’opération conduite par Stéphane Bern, le « M. Patrimoine » du président de la République, a rempli ses objectifs.

Plus de 15 millions d’euros pour une centaine de monuments

Au départ, 101 monuments devaient bénéficier décès aides financières, mais trois dossiers ont été retirés, cause d’un avancement suffisant. Ce sont donc 98 monuments, qui se partageront un peu plus de 15 millions d’euros. 19 sites bénéficieront de l’aide maximale à savoir 300.000 €. A l’occasion de cette présentation, il a été rappelé que l’aide octroyée devait nécessairement compléter d’autres sources de financement.

Comme annoncé, le loto du patrimoine bénéficie à chaque département, et bien que les églises et châteaux représentent la grande majorité des dossiers, tous les types de monuments sont représentés, et on enregistre plusieurs sites industriels parmi les heureux gagnants.

Fort de ce bilan, Stéphane Berne et son équipe préparent déjà la 4ème édition de l’opération pour 2021. Et ce sont plus de 647 demandes, qui ont été déposées, demandes parmi lesquelles il faudra à nouveau choisir les futurs gagnants de l’édition 2021.