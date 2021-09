M6 ne sait plus combien gagne un Français moyen : les médias, déconnectés de la réalité du pays

Le 5 septembre dernier, M6 a provoqué une vague d’indignation lors d’une émission consacrée à la gestion de l’épargne intitulée “3 000 euros de pouvoir d'achat en plus, par an, sans se priver, c'est vraiment possible !” Alors que les téléspectateurs s’attendaient à des conseils pour les familles de classe moyenne, voire plus modestes, ils ont été scandalisés par le choix de l’émission Capital qui a plutôt choisi d’aider un couple qui gagne plus de 4 000 euros par mois.

Une famille qui finit dans le rouge avec 4 000 euros par mois, est-elle représentative des Français moyens ?

Julien Courbet et ses équipes ont suivi de près la famille Duhan, composée de cinq personnes (deux parents et trois enfants adolescents), qui vit dans les Landes. L’objectif de l’émission est de donner des conseils sur les économies qu'ils peuvent faire sur l’essence, l’électricité et les courses alimentaires. Grâce à ce “coaching”, la famille doit arriver à économiser quelques centaines d’euros par mois. C’est ce qui a provoqué une grande indignation sur les réseaux sociaux. D’un côté, les téléspectateurs ont critiqué le choix de la famille qui était plutôt aisée, et d’un autre côté, le modèle exposé a aussi soulevé des réflexions par rapport au train de vie mené par une famille qui devrait, en principe, ne pas avoir de difficultés économiques.

Une famille qui gagne 4 000 euros par mois est une famille “aisée”

La catégorie des familles “aisées”, comme celle qui participe à l'émission, commence à partir de 2 568 euros par mois, selon les chiffres de l’Insee de 2018. La classe moyenne englobe les personnes dont le revenu disponible et les aides sociales sont compris entre 1 390 euros et 2 568 euros (chiffres 2018), et le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du niveau de vie médian, soit 1 062 euros de revenus. Avec ces estimations, on peut comprendre l’indignation de certains téléspectateurs à l’encontre du choix de Capital, qui a exposé le cas d’une famille plutôt plus favorisée que d’autres, qui n’arrive pas à économiser, non pas à cause du coût des courses et de l’essence, mais à cause de ses choix de train de vie. De nombreuses personnes n’ont pas compris comment cette famille pourrait “ne pas s’en sortir chaque mois”. Certains téléspectateurs ont vite fait le calcul, et pour eux, le problème se trouve plutôt dans leurs grosses dépenses : un crédit trop élevé, quatre enfants dont un qui a un appartement, etc. Les téléspectateurs auraient préféré, enfin, que l'émission vienne au secours d’une famille qui gagne moins ou qui soit au chômage avec un “vrai” besoin de faire des économies.

Considérer une famille avec 4 000 euros de revenus comme classe moyenne est un manque de respect

Cette question avait déjà déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, quand en février dernier, le patron du MoDem François Bayrou avait assuré qu’à 4 000 euros de revenus par mois, on fait partie de la classe moyenne. Les critiques ne se sont pas fait attendre. “Déconnexion hallucinante. Que Bayrou aille vivre avec moins de 885 euros par mois comme 44 % des habitants d'Aubervilliers", a réagi sur Twitter le député insoumis Bastien Lachaud, élu dans la circonscription de la commune de Seine-Saint-Denis. "Comment comprendre les gilets jaunes, le mouvement sur les retraites, les revendications des soignants... quand on pense que les Français gagnent en moyenne 4 000 euros par mois", a déclaré Olivier Faure, le Premier secrétaire du Parti socialiste.