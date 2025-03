À Paris, la politique anti-voiture de la Mairie transforme la ville en un désert commercial. En 2024, la fréquentation s'effondre : 44,9% de cars de touristes en moins, 30,2% de visiteurs absents des parkings, 18% de circulation en moins. Pendant ce temps, les rideaux se ferment.

Même si les Parisiens semblent contents, Paris peine à masquer la réalité derrière ses façades. Les commerces tombent comme des mouches, victimes d’une stratégie de mobilité qui tourne au fiasco. Depuis la crise sanitaire, nombreux sont ceux qui essaient de se relever, mais la politique de la ville éloigne touristes et banlieusards et asphyxie les travailleurs. La Mairie, en proclamant des chiffres flatteurs de baisse de circulation, semble ignorer que cette tendance ne fait qu'accélérer le déclin commercial.

Les statistiques, telles qu'elles sont publiées dans le baromètre trimestriel de la circulation à Paris, ne mentent pas : le volume de circulation intra-muros a chuté de 18,7% en un an, et les parkings subissent une perte de fréquentation de 30,2%. Même les Vélibs sont de moins en moins utilisés. Accablés par des tarifs de stationnement stratosphériques, les Parisiens préfèrent abandonner leurs véhicules ou quitter la capitale, et les autres préfèrent ne pas y mettre les pieds. Une situation dénoncée par Mobiwisy, qui souligne l'impact dévastateur sur les commerces, dont la survie dépend des visiteurs. « Moins de touristes, c’est aussi moins de commerces et recettes », une vérité qui fait mal.

Et de fait, la ville souffre d'une diminution de 44,9% des visiteurs en un an, alors même que la mairie espérait un afflux grâce aux Jeux Olympiques. Paris, qui aspirait à une image d’apaisement urbain, voit surtout sa vitalité s'évanouir. À ce rythme, il ne suffira que d'une promenade pour constater la désolation d'une ville autrefois vibrante.