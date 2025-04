A qui appartiennent les palaces, crème de la crème de l'hôtellerie française ?

Quelques familles et hommes d'affaires, des conglomérats asiatiques, des fonds souverains : les 31 établissements bénéficiant de l'appellation "palace" en France changent rarement de main. Par les “Riches” et pour les riches telle devrait être la devise, et certainement pas pour ceux que l’on empêchera de rentrer en ZFE avec leur Crit'air 3.

Cette distinction attribuée depuis 2010 à des hôtels 5 étoiles répond à une liste de critères précis (taille des chambres, existence d'un espace de remise en forme, d'un spa, d'une équipe polyglotte, d'un room service 24 heures sur 24...).

- Mandarin Oriental -

Le Lutetia, qui appartient depuis 2010 à Locka Holding BV, filiale du groupe israélien d’immobilier de luxe Alrov, passe jeudi dans le giron du groupe Mandarin Oriental qui gère déjà un palace à Paris, rue Saint-Honoré. Ce groupe hôtelier est la propriété d'un conglomérat hongkongais, Jardine Matheson.

- Four Seasons -

Le palace parisien George V appartient à la société du prince saoudien Al-Walid ben Talal et est exploité par le groupe nord-américain Four Seasons, qui exploite également le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, un palace de la Côte d'Azur dont les murs appartiennent à une société d'investissement américaine (STT properties). Le groupe hôtelier Four Season est contrôlé par la société d'investissement de Bill Gates.

- Crillon et Dorchester -

Situé place de la Concorde et construit en 1758, l'Hôtel de Crillon appartient à un membre de la famille royale saoudienne depuis la fin 2010, et est exploité par l'opérateur Rosewood Hotels, lui-même détenu par un conglomérat basé à Hong Kong.

Le groupe Dorchester, qui appartient à l'Agence d'investissement du sultanat du Brunei détient deux palaces parisiens: le Plaza Athénée, avenue Montaigne et le Meurice, à proximité du jardin des Tuileries.

- La Réserve -

Le groupe Michel Reybier Hospitality de l'homme d'affaires Michel Reybier, qui a fait fortune dans la charcuterie (Aoste, Cochonou, Justin Bridou) et dans le vin et est à la tête de plusieurs hôtels de luxe en Suisse, détient un palace à Paris, La Réserve, rebâti dans l'ancien hôtel de Pierre Cardin en contre-allée des Champs-Elysées et un autre palace à Ramatuelle à côté de Saint-Tropez.

-Oetker-

Le groupe Oetker, fondé par l'industriel allemand Rudolf Oetker, possède et gère trois palaces français : Le Bristol, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, l'Hôtel du Cap-Eden-Roc au Cap d'Antibes et le Chateau Saint-Martin et Spa à Vence, sur la côte d'Azur. Il exploite en outre un quatrième palace, à Courchevel dans les Alpes, L'Apogée, dont les murs appartiennent à Xavier Niel et à la famille Pariente (fondateur de Naf-Naf).

- Accor et Hyatt -

Le Royal Monceau Raffles Paris, avenue Hoche, appartient au fond souverain du Qatar et est exploité par le groupe hôtelier français Accor. Son concurrent américain Hyatt détient de son côté le Park Hyatt Paris-Vendôme, palace avec vue sur la place Vendôme et gère l'Hôtel du Palais à Biarritz un palace détenu par la municipalité biarrote.

-Shangri-la et Peninsula -

La chaîne Shangri-La Hotels and resorts, qui appartient au conglomérat du milliardaire malaisien Robert Kuok, gère et possède le Shangri-la, l'un des plus récents palaces parisiens situé à quelques pas de l'Avenue Montaigne dans l'ancien hôtel particulier du petit neveu de Napoléon.

Sa concurrente hongkongaise Peninsula Hotels gère l'établissement du même nom non loin de l'Arc de Triomphe, détenu en coentreprise avec le fonds souverain du Qatar (Katara Hospitality).

- Lov Group -

La holding du producteur français Stéphane Courbit, avec sa marque d'hôtels de luxe Les Airelles, est à la tête de trois palaces en France : l'un à Courchevel dans les Alpes, l'autre à Saint-Tropez et le troisième à Gordes dans le Lubéron.

-LVMH-

Le géant du luxe LVMH possède trois palaces en France, sous sa marque Cheval Blanc, à Saint-Tropez, Courchevel et sur l'île de Saint-Barthélémy aux Antilles, seul palace des Caraïbes.

-Familles et investisseurs -

Le groupe de casinos Barrière possède un palace à Courchevel, station qui abrite aussi le palace K2, propriété d'un duo d'investisseurs français, Philippe Capezzone et Jean Moueix, héritier des vins Petrus. Autre palace des Alpes, Le Royal Evian est la propriété du groupe Danone.

Des groupes familiaux français sont à la tête du Byblos à Saint Tropez, des Sources de Caudalie et de l'hôtel Les Prés d'Eugénie – Michel Guérard dans le Sud-Ouest. La Villa la Coste dans les Bouches-du-Rhône appartient depuis plus de vingt ans à Patrick McKillen, un milliardaire irlandais.

Rien ne bouge jamais vraiment dans le petit entre-soi des 1% les plus riches.