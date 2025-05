Sécurité sociale : 6,3 milliards d'euros d’erreurs relevés par la Cour des comptes

Les comptes ne sont pas bons... 6,3 milliards d’euros d’erreurs dans les comptes de la branche famille de la Sécurité sociale, relevés fin 2024, ont poussé la Cour des comptes à refuser pour la troisième année consécutive de certifier les comptes de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF).

Annoncé vendredi, ce constat accablant met en cause la fiabilité du système de contrôle interne. Selon la Cour, qui ne mâche pas ses mots, ces montants correspondent à des versements indus ou à des aides légitimes non versées, sans perspective de correction. Un signal rouge pour une institution qui distribue chaque année plus de 100 milliards d’euros à 13,5 millions de foyers.

Comme le rapporte The Epoch Times, elle évoque un niveau d’erreurs "particulièrement élevé", atteignant 8 % du total des prestations. Pire, "plus d’un quart des montants versés au titre de la prime d’activité est entaché d’erreurs", dénonce l’institution. Le président de la Cour, Pierre Moscovici, souligne que ces anomalies concernent principalement des prestations sociales majeures comme le RSA, les aides au logement ou encore la prime d’activité. La complexité des données déclarées par les allocataires, couplée à des failles dans les contrôles, crée un brouillard budgétaire où la régularisation devient l’exception.

Il y a également des réserves sur les autres branches de la Sécurité sociale, notamment la maladie et les retraites. Dans le cas de l’Assurance maladie, les erreurs atteignent 3,3 milliards d’euros, tandis qu’"une indemnité journalière nouvellement attribuée sur 15 est erronée". Côté retraite, la Cour note des progrès timides : une pension sur dix reste incorrecte, contre une sur huit l’an passé. Comment peut-on être à ce point dans le flou pour gérer un système aussi vital ?