Soldes d’hiver 2021, des bonnes affaires à faire avant 18h00 !

Les soldes d’hiver s’ouvriront demain, mercredi 20 janvier. Les commerçants vont devoir, une nouvelle fois, s’adapter à une situation qui semble déjà hors de contrôle.

Les commerçants se félicitaient, il y a quelques semaines, de la décision du gouvernement, qui avait accepté leur demande de repousser les soldes. Les soldes d’hiver 2021 commenceront officiellement ce mercredi 20 janvier pour une durée de 4 semaines. Traditionnellement, les soldes doivent permettre aux commerces d’écouler leur stock pour préparer la nouvelle saison. Mais depuis le printemps 2020, c’est un véritable tsunami qui s’est abattu sur les commerces de proximité, tant dans le domaine de la mode que dans bien d’autres (décoration intérieure, librairie, …).

Une fréquentation en berne peu compatible avec les soldes ?

Dans le domaine de la mode, les commerçants s’inquiètent alors que leurs stocks sont au plus haut. Les confinements de 2020, les mesures sanitaires et désormais le couvre-feu à 18h00 ont amené les consommateurs à changer leurs habitudes. Dans le domaine de la mode, les ventes de fin d’après-midi et début de soirée (après 18h00 donc) représentaient jusqu’à 20 % du chiffre d’affaires.

La vente en ligne a profité de la crise, alors que les commerces de proximité s’enfonçaient inexorablement dans la crise. Selon le panéliste spécialiste de la distribution, Kantar Worldpanel :

« le marché aura du mal à démarrer au cours des 6 premiers mois de l’année. «

Et tous secteurs d’activité confondus, les commerçants partagent ce pessimisme, n’envisageant pas de reprise avant le second semestre …dans le meilleur des cas. Aussi, ces soldes d’hiver constituent, dans ces conditions, un obstacle supplémentaire. Comment vendre sans marge, alors que la trésorerie des magasins a fondu depuis mars 2020 ?