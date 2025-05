Un restaurant belge impose une consommation minimale de 65€ par personne

À Gand, au rooftop de l’hôtel Yalo, des clients ont dû consommer plus pour valider leur réservation, sous peine de compléter la note. Depuis peu, ce restaurant belge exige 65 euros minimum par personne, une règle destinée à compenser la montée des coûts et lutter contre les absences non signalées. Une tendance qui pourrait bientôt s’installer en France.

Toujours plus. Dans un monde où manger devient parfois un casse-tête financier, le restaurant Yalo à Gand transforme la réservation en un pacte contraignant. La surprise d’un groupe d’amis, sommés d’augmenter leur consommation pour atteindre 65 euros chacun, révèle une nouvelle réalité économique du secteur. Ce seuil obligatoire inscrit noir sur blanc sur le site de l’établissement, garantit aux restaurateurs un chiffre d’affaires minimal, au prix d’une certaine frustration client.

La profession tente de justifier cette mesure. "Atteindre un seuil de rentabilité est devenu un défi", explique un porte-parole de la Fédération Horeca Bruxelles, citée par Le Soir. Face à la flambée des charges – salaires, matières premières – et au phénomène des réservations fantômes, le secteur explore aussi l’option de prélever une empreinte bancaire à la réservation. Un moyen radical mais efficace pour sécuriser ses revenus. Cette pratique pourrait bientôt s’imposer en France, où l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) observe la même tension économique.

Une évolution qui soulève des questions profondes sur l’expérience client et la viabilité du modèle traditionnel de la restauration. Sauf à réinventer leur offre, les établissements risquent de voir le lien avec leur clientèle se distendre, alors même qu'ils sont des lieux chers à notre art de vivre. Le risque, derrière, c'est de décupler encore les livraisons, et avec elles, le repli sur soi.