Vaccins anti-covid 19 : l’Intelligence Artificielle pour éviter les erreurs de dosage

Le 28 décembre en Allemagne, des employés d'une maison de retraite se sont vus administrer par erreur cinq doses de vaccin contre le Covid-19. Pour éviter les erreur de dosages dans la préparation du vaccin contre la Covid 19, l'entreprise française Eurekam propose une solution de contrôle qui assure sécurité et transparence basée sur l'Intelligence Artificielle.

Eurekam est le leader français pour la sécurisation de la fabrication des poches de chimiothérapie. Cette société a développé Drugcam , une technologie pour sécuriser le dosage réalisé pour les traitements oncologiques. Tout part de la conviction de Benoît Le Franc et Loïc Tamarelle, à savoir : tout patient doit pouvoir bénéficier de préparations médicamenteuses d'une qualité irréprochable . C'est avec cette vision et cette volonté qu'ils ont décidé de mettre leur expertise en Intelligence Artificielle et analyse d'images au service des préparations des vaccins anti-Covid 19. Aujourd'hui, à l ' heure où plus de la moitié des français expriment leur réticence face à la possibilité de se faire vacciner contre la Covid-19, la technologie Drugcam permet de contrôler pour assurer sécurité et transparence lors de la préparation du fameux vaccin .

Préparation du vaccin anti-Covid 19 : l’IAe pour assurer sécurité et transparence

Cette dernière est capable, en temps réel et sans perte de temps, d’aider l’humain expert à délivrer efficacement les préparations médicamenteuses qu’elles soient personnalisées, standards ou de type essai clinique. Intégrée dans l’environnement de travail des professionnels et grâce aux algorithmes d’Intelligence Artificielle, la technologie Drugcam® renforce l’une des règles de base pharmaceutiques, à savoir le respect du Bon produit, à la Bonne dose au Bon patient. Pour Benoit Lefranc, co-fondateur de la société, « notre technologie, reconnue et approuvée par de nombreux hôpitaux français, est parfaitement compatible avec les doses de vaccins. En effet, ces vaccins seront distribués sous forme de flacons multidoses, chaque flacon permettant d’administrer 5 doses ou plus. Pour exemple le vaccin développé par Pfizer devra être dilué au préalable avant d’être injecté après avoir conditionné la dose prescrite dans chaque seringue. Une erreur dans le volume de dilution et/ou d’injection pourrait engendrer une toxicité ou une inefficacité du vaccin. La traçabilité concernant ces étapes est indispensable pour assurer le maximum de sécurité au patient et c’est là que la technologie Drugcam intervient pour garantir la conformité de la prescription ».

Avec Drugcam, le professionnel de santé sera en effet assuré de réaliser la bonne dilution avec le bon produit et à la bonne dose. Une préparation validée étape après étape par une caméra qui détecte, grâce à des algorithmes, les quantités de produit, les dilutions… et qui filme l’intégralité du processus. « Cette technologie ne vise uniquement qu’à renforcer le besoin et la nécessité de sécurité et de traçabilité autour des préparations pharmaceutiques comme celle liée, par exemple, au vaccin anti-Covid 19, après prescription médicale et consentement du patient » explique Loïc Tamarelle, co-fondateur de la société.

Un cocorico de FranceSoir pour cette entreprise française.