Brest : une conductrice de bus aide 143 personnes à trouver un emploi

Nous étions en hiver 2020 quand Magali Merour, grand-mère et mère de trois enfants, montrait qu'elle avait plus d’un talent dans sa poche. Au quotidien, elle est conductrice de bus pour la société Bibus à Brest, et en plus, bénévolement, elle met en relation des demandeurs d’emploi et des entreprises, via sa page Facebook « Offre d’emplois Brest et alentours ».

Magali Merour, en un an et demi, a permis à 143 personnes de trouver un emploi. « 143 personnes m’ont indiqué avoir trouvé un contrat ou un stage en étant passé par la page », confie-t-elle à Ouest-France. C’est lors d’un confinement, dans un contexte de crise sanitaire, que l’idée lui est venue. « On était confiné, je cherchais une manière d’aider les gens. À peine la page créée, j’ai tout de suite eu des messages de situations désespérées. ». « Je rassemble les annonces des agences d’intérim, des communes. À force, je connais les employeurs et ils me contactent directement », continue-t-elle d’expliquer à Ouest-France.

Magali ne rechigne pas à la tâche, que ce soit le matin avant sa prise de poste, pendant ses pauses ou le soir en rentrant du travail, elle met les annonces d’emploi sur sa page Facebook, qui est suivie par près de 7 530 membres.

Les témoignages positifs ne manquent pas : Neina L’Hostis, de la société Alpha Propreté, a ainsi trouver la collaboratrice qu’elle cherchait depuis longtemps. « Les gens qui cherchent par ce biais sont des gens qui se bougent. C’est appréciable pour un employeur », explique cette entrepreneuse.

Un bel exemple d'entraide, qui ne demande aucun engagement à part de faire "un petit retour" à Magali Merour, une fois le contrat signé !