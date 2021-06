Fin du télétravail à 100 % : comment les entreprises vont-elles faire face aux déménagements de salariés ?

Effervescence complète dans les bureaux des DRH. Le 9 juin sonne la fin du télétravail à 100 % : un nouveau protocole sanitaire sera mis en place et les salariés vont reprendre le chemin du bureau. Cependant, un certain nombre de jours pourra être travaillé en distanciel. Une problématique se soulève avec l’arrêt du télétravail à 100 % : certains salariés ont pris la poudre d’escampette pendant les différents confinements et ont déménagé loin de leur lieu de travail. Audrey Richard, présidente de l’ANDRH (Association nationale des directeurs des ressources humaines) révèle que « 30 % des DRH sont confrontés à des salariés qui ont déménagé pour changer de ville et qui les mettent devant le fait accompli ».

En effet, avec la crise sanitaire et le développement du télétravail, les salariés ont franchi le pas et ont quitté les grandes villes. Notamment les cadres. L’argumentation des salariés est solide, comme l’explique Audrey Guidez, DRH du groupe Aliénor, « "Regardez, je sais faire mon boulot chez moi et je suis plus productif". On ne peut pas leur dire le contraire ». Les salariés ont prouvé qu’ils étaient efficaces en télétravail et ceux qui ont pris le goût de la campagne compte bien continuer ainsi. Bertrand s’est confié au Figaro : il est parti avec sa famille en province pendant que son entreprise autorisait le télétravail à 100%. « Dès lors, ma direction a compris qu’elle devait s’adapter durablement pour éviter les démissions et a autorisé trois jours de télétravail par semaine. »

« L’organisation de demain sera forcément hybride, entre travail en présentiel et à distance », explique Audrey Richard. Le vice-président de l’ANDRH, Benoit Serre lui, souhaite « deux jours à la maison et trois au travail afin de passer plus de temps au bureau que chez soi ». Mais alors, comment vont-faire les salariés qui ont déménagé ? « Il faut réorganiser les équipes, redéfinir les métiers, trouver des accords et former, notamment les manageurs et les encadrants intermédiaires, particulièrement exposés à ces changements. » La SNCF vient de révéler qu’un forfait « télétravail » sera disponible à partir de septembre prochain.