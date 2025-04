Google va mettre fin aux notations des écoles sur Maps

Dès la fin du mois d'Avril, Google va supprimer la possibilité de noter les établissements scolaires sur son application Maps. Une décision mondiale, qui se veut réponse à une utilisation détournée et des dérives répétées. En France, enseignants et ministère de l’Éducation applaudissent.

Le géant californien a tranché face à une avalanche de commentaires jugés « hors sujet, nuisibles et contraires à [ses] politiques », selon un porte-parole cité par l’AFP. Les notes d’une étoile pour un plat à la cantine, les règlements de comptes entre parents et profs, ou les griefs contre le proviseur n’auront plus leur place sur Maps.

Le ministère de l’Éducation nationale, à l’origine de la demande, se félicite de cette décision. Pour lui, c’est un pas vers la « protection de l’institution et des personnels ». Même son de cloche du côté des syndicats enseignants, qui dénonçaient depuis des années une dérive inquiétante. « C'était devenu un défouloir, un lieu de règlement de comptes pour certains élèves ou parents, de manière publique », déplore Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU. Pour Jean-Rémi Girard, président du SNALC, ces évaluations anonymes « ne sont absolument pas saines », et sa collègue du SE-Unsa, Elisabeth Allain-Moreno, insiste : « La protection des personnels passe aussi par la protection de l’école publique. »

France Info rappelle que, si les avis sur Google Maps sont monnaie courante pour les restaurants ou les hôtels, leur application au monde scolaire posait d’évidents problèmes d’éthique et d’équité. Faut-il évaluer un lycée comme une pizzeria ? À l’heure où les enseignants sont en quête de reconnaissance, mais aussi en danger parfois, cette confusion des genres semblait surtout ajouter du bruit à un système déjà sous tension.