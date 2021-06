Les journées de travail trop longues tuent 745 000 personnes par an, selon l’OMS

Selon une récente étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) les temps de travail trop longs augmenteraient la mortalité liée aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux.



Travailler 55 heures ou plus par semaine peut entraîner des décès prématurés



Cette étude, qui est une première mondiale, a montré que 745 000 personnes sont décédées en 2016 d'un accident vasculaire cérébral et d'une maladie cardiaque en raison de trop longues heures de travail. L'étude a également montré que près des trois quarts des personnes décédées des suites de trop longues journées de travail étaient des hommes d'âge moyen ou plus âgés. En se basant sur cette étude, la Dr Maria Neira, Directrice du Département Environnement, changements climatiques et santé à l'OMS, explique que les personnes qui travaillent 55 heures ou plus par semaine ont un risque 35% plus élevé d’avoir un accident vasculaire cérébral et 17% de plus de probabilité de mourir d'une maladie cardiaque, par rapport aux gens travaillant 35 à 40 heures par semaine.



Plus on travaille, plus on stresse et plus on a des habitudes malsaines



Les chercheurs ont détaillé qu'il y avait deux raisons pour lesquelles des journées de travail plus longues entraînent une plus mauvaise santé. Tout d'abord, les problèmes de santé font partie des réponses physiologiques directes au stress. L’autre raison relève du fait que des journées de travail plus longues induisent des comportements nocifs pour la santé de la part des travailleurs, comme la consommation de tabac et d'alcool, moins d'exercice, et une alimentation malsaine.



La pandémie rallonge le temps de travail



L'OMS a également déclaré que la tendance pourrait s'aggraver en raison de la pandémie de coronavirus. Selon le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, le télétravail a perturbé les frontières entre la maison et le travail et de nombreuses entreprises ont été forcées de licencier des employés, et de surcharger les horaires de travail de ceux qui ont gardé leur emploi.