Télétravail : quels jours choisir pour allier confort et efficacité ?

À l’heure où le bureau et le rythme de travail se réorganisent, vous devez peut-être choisir les jours que vous souhaitez travailler à distance et ceux passés au bureau. Si vous avez la chance que votre employeur vous laisse cette liberté, il faut se poser les bonnes questions avant d'arrêter votre planning.

Que votre employeur vous laisse carte blanche ou qu’il vous impose un nombre de jours télétravaillés et de journées en présentiel, l’heure est à l’organisation des mois à venir.



Prolonger ou anticiper le week-end en télétravaillant les lundis et vendredis ?



Si vous pensez, assez naturellement, à opter pour le télétravail le lundi et le vendredi (afin de rester au vert quelques heures de plus par exemple), réfléchissez-y à deux fois : les lundis et vendredis télétravaillés peuvent être de faux-amis et aller contre une bonne gestion de votre service ou de votre entreprise. Les débuts et fin de semaine sont en effet souvent des journées qui permettent, en voyant vos collègues, de donner un élan à la semaine ou, au contraire, d’en faire le bilan. Concertez-vous avec vos équipes. Par ailleurs, télétravailler le mardi et/ou le jeudi peut permettre de casser le rythme de la semaine.

Télétravailler le mercredi pour vous occuper de vos enfants ?



C’est un réflexe de nombreux parents : télétravailler le mercredi peut permettre d’éviter aux enfants d’aller au centre de loisirs ou chez leurs grands-parents... C’est confortable pour tout le monde… sauf pour vous ! Vous l’aurez en effet sans doute expérimenté durant le confinement strict et la fermeture des écoles : travailler avec des enfants, jeunes ou moins jeunes, à la maison, n’a rien d’une sinécure ! Ni pour vous, ni pour eux !



Alterner entre journées créatives et journées concentrées



Plutôt que de fixer des journées de télétravail, l’idéal est sans doute de réfléchir en termes d’organisation des tâches. Si votre direction n’impose pas un roulement afin d’optimiser l’occupation des lieux (ou de la limiter dans un souci de distanciation sociale), il peut être intéressant de commencer par définir quels jours dans la semaine (ou dans le mois) il serait plus efficace que vous soyez sur site : les réunions et réflexions sont en effet toujours plus riches lorsqu’elles se déroulent en face à face. Si le télétravail favorise la concentration, la rencontre favorise la créativité et l’innovation.