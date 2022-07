Alternatives végétales: il sera bientôt interdit de les appeler “steak”, “saucisses”, “lait”...

Un décret publié le 30 juin 2022 au Journal officiel rend effective la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires, et déclare son entrée en vigueur au 1er octobre 2022. Fini les “steaks” d’algues, les “saucisses” de tofu et les “laits” de soja…

Pour éviter la confusion du consommateur, ces innovations culinaires devront chercher d’autres dénominations utilisées pour "décrire, commercialiser ou promouvoir" les alternatives végétales.

Une entrave au développement d’une alimentation plus durable ?

Selon l’Observatoire national de l’alimentation végétale, cette loi favorise les fabricants d’aliments d’origine animale et “une logique de protection étendue des intérêts économiques de la filière viande”. Elle risquerait donc d’entraver la consommation d’aliments plus sains et durables et de retarder le développement de la filière végétale en France.

Des alternatives végétales pas toujours naturelles

Mais des spécialistes de l’alimentation ne sont pas si certains que les alternatives végétales soient toujours plus saines et plus durables. D’autres militent pour une production animale plus respectueuse de la nature et de l’environnement comme moteur du changement vers un système alimentaire plus durable. Pour l’essayiste Gilles Luneau, produire de la viande artificiellement ne ferait qu'accroître la dépendance à l’égard des multinationales agroalimentaires.