Calendrier "Dieux du Sale" : ils posent nus contre la pollution plastique

L’ONG Wings Of the Ocean souhaite faire parler de sa cause. Et pour le faire, elle utilise les grands moyens : par le biais de l’art, plus particulièrement la photographie, les bénévoles de l’ONG s’engagent contre la pollution. Pour la bonne cause, ils ont posé dévêtus sur des mises en scènes assez originales.

Afin de mobiliser des personnes et récolter des fonds, ils publient un nouveau calendrier, appelé Dieux du Sale : « Héritiers des Dieux du Stade, les Dieux du Sale se sont réappropriés les codes du calendrier de charme pour défendre l’environnement et mettre en avant le milieu marin pollué dans lequel ils évoluent tous les jours », explique l’ONG Wings Of the Ocean. Chaque mois de l’année est associé à une photographie mettant en scène un homme ou une femme dénudé dans un contexte de pollution plastique. « 12 mois, 12 photos engagées contre la pollution plastique. Nos corps à nu, au cœur du problème, pour sensibiliser à l’écologie. »

Les photographies ont été réalisées par un photographe et membre bénévole de l’ONG, Victor Janic. Quant aux sujets des photographies, « ils sont matelots, étudiants, artistes, cuisiniers. Tous se sont engagés bénévolement pour la protection des mers et des littoraux et ils se sont mis en scène, nus, au milieu de pneus, de sacs plastiques, de mégots, de bouteilles, bref, au milieu des déchets. »

Les bénévoles sont au front toute l’année : ils mènent des campagnes de ramassages de déchets sur l’étang de Berre et sur les côtes méditerranéennes et sillonnent les mers d’Europe à bord d’un voilier trois mats, dénommés Kraken.