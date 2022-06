Une carte de la répartition des tiques en France

Plusieurs facteurs conditionnent la présence de tiques sur le territoire. Pour aider à la prévention, des chercheurs ont croisé ces données pour déterminer une manière de cartographier la répartition de ces redoutables insectes en fonction de la météo en France.

Climat, sol, hôtes, altitude : des facteurs à prendre en compte

Certaines tiques, comme les ixodes ricinus, supportent mal les environnements secs. Leur sol préféré sera donc humide et végétalisé. Pour se nourrir, il leur faudra aussi avoir des hôtes à disposition ; c’est donc aussi un facteur clé de leur présence. Dans les zones de chasse par exemple, la présence de chevreuils indiquera leur présence à elles aussi. Enfin, le dernier facteur à prendre en compte est l’altitude, qui ne favorise pas le développement des tiques. À partir de ces données, une carte a été développée par des chercheurs de l’Inrae, avec l’objectif d’orienter et cibler les messages de vigilance au niveau des territoires les plus à risque d’exposition, à destination des utilisateurs des zones naturelles (randonneurs, chasseurs, touristes…) Un modèle a été établi pour pouvoir réaliser des prévisions en fonction de ces facteurs changeants selon la météo.

Des zones en France plus propices aux tiques

"Les chercheurs remarquent un plus grand développement des tiques dans le centre, le nord-est et le sud-ouest de la France, tandis que les habitats les moins favorables sont dans les régions méditerranéennes et de haute montagne", détaille le communiqué de l’Inrae. La répartition des tiques dépend aussi des saisons. Grâce au modèle développé, les chercheurs seront capables de prédire les moments les plus à risque en fonction des saisons et de la météo en France métropolitaine. Cet outil viendra compléter celui des signalements, qui permet aux promeneurs et autres usagers de la nature, de communiquer la présence de tiques sur le territoire.