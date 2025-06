Dans la Somme, des éoliennes en plus et des chèques pour les faire accepter

Cinq nouvelles éoliennes pourraient bientôt surgir dans l’ouest de la Somme. Le projet, porté par le promoteur Energie Team, a été présenté mardi 25 juin à la salle des fêtes de Hangest-sur-Somme. Dans la foulée, l’aménageur a promis de remettre un chèque énergie de 100 euros par an à 2 000 foyers les plus modestes de 49 communes riveraines.

Ce futur parc éolien serait mis en service courant 2026, sous réserve du feu vert du préfet, et complèterait un empire de 36 parcs dans la Somme. Hauts de 150 à 180 mètres, les mâts promettent de produire 40 000 mégawattheures par an, soit la consommation de 17 600 personnes, selon l’entreprise. La Somme pourrait bientôt devenir le département aux éoliennes sans fin, avec déjà 10 % des mâts du pays sur son territoire.

Certaines communes y trouvent leur compte : « C’est de l’argent frais qui est reversé sur le budget communal », explique Gérald Bec, maire de Hangest-sur-Somme. Grâce au premier parc inauguré en 2015, sa commune touche chaque année environ 20 000 euros, utilisés pour l’isolation des bâtiments publics ou l’accessibilité de l’école. Pour ce second projet, le coût est estimé à 32 millions d’euros.

Mais tout les habitants ne sont pas convaincus : nuisances visuelles, sonores et sanitaires. Alors Energie Team, troisième promoteur éolien français, essaie de jouer le jeu. L'entreprise a réduit ses ambitions de dix à cinq mâts, arguant d’une volonté d’intégration paysagère. « Les premières maisons sont à 1,3 km des futures installations », tente-t-elle de rassurer. Et pour faire passer la pilule, le directeur d'Energie Teams a annoncé qu'il verserait de l'argent aux foyers les plus modestes. Une opération séduction qui laisse transparaître les tensions croissantes autour de l’acceptabilité sociale de ces infrastructures.