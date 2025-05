126 piscines de déchets illégaux : Nestlé Waters bientôt jugé à Nancy

Le procès de Nestlé Waters, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nancy pour des décharges sauvages de déchets polluants dans les Vosges, a été reporté lundi au mois de novembre, notamment en raison du grand nombre de témoins cités.

Nestlé Waters est poursuivi pour avoir stocké des déchets et maintenu quatre décharges sauvages à Contrexéville, They-sous-Montfort, Saint-Ouen-Les-Parey et Crainvilliers, représentant un volume cumulé de 473.700 mètres cubes, l'équivalent de 126 piscines olympiques.

Le procès, qui devait se tenir de lundi à mercredi, a été renvoyé car la citation est parvenue tardivement à Nestlé Waters, mais aussi parce que le nombre important de personnes amenées à témoigner justifiait de prévoir davantage de jours d'audience, a expliqué le président du tribunal, Didier Gastaldi.

Il se déroulera sur cinq jours, du 24 au 28 novembre.

Au tribunal lundi, seule une avocate représentant des associations environnementales était présente.

Les faits n'ont pas été abordés.

Le géant agroalimentaire suisse Nestlé est également empêtré dans un scandale de traitements illicites de ses eaux minérales qui a fait l'objet d'une "dissimulation par l'État" selon un rapport sénatorial publié la semaine dernière.

Ce "rapport élaboré par le Sénat pour d'autres problématiques donnera aussi un éclairage sur les pratiques" de Nestlé lors de l'audience, a dit M. Gastaldi.

L'enquête menée par le pôle régional environnement du parquet de Nancy a permis de retrouver des déchets sous forme de "bouteilles d'eau, de verre, de polymères", mais aussi des "déchets de démolition" et des "carcasses de véhicule, encombrants", ou encore des "capsules en plastiques".

Le maintien de ces décharges a provoqué une "atteinte grave à la santé des personnes" et une "dégradation substantielle de l'environnement", note le tribunal dans son avis d'audience.

L'entreprise est aussi poursuivie pour avoir "laissé s'écouler dans les eaux superficielles et souterraines" des "particules de microplastiques" à des concentrations "rendant toute vie aquatique impossible et ayant des effets nuisibles sur la santé, la flore et la faune".

Elle assure que ces décharges "datent des années 60, avant que Nestlé Waters ne devienne propriétaire" des terrains.

"Aujourd'hui, la majorité des sites ont déjà été nettoyés par Nestlé Waters et nous attendons le retour des autorités environnementales pour préciser la meilleure option de gestion pour des sites restants", assurait en janvier la société à l'AFP. "Aucun dépôt de déchets n'a été réalisé par Nestlé Waters entre 2021 et 2024."

Les poursuites concernent des faits entre 2016 et 2024.