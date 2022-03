Des champignons pour enrichir le sol des plantes

Alors que de nombreuses plantes, dont les céréales et les légumineuses, dépendent des champignons pour leur croissance, l’utilisation de fongicides prive ces cultures des bénéfices des champignons. Cela les rend encore plus dépendantes des fertilisants chimiques, qui sont eux-mêmes responsables de l'appauvrissement des sols et de la pollution des cours d'eau. Pour inverser ce cycle néfaste et remplacer les engrais chimiques, une start-up propose d’enrichir le sol des plantes grâce à la culture de champignons mycorhiziens en laboratoire. Ces champignons mycorhiziens, ou champignons de racine (du grec mukês, champignon, et rhiza, racine), se présentent comme une solution très prometteuse pour le futur d’une agriculture plus écoresponsable, respectueuse de l'environnement et de la biodiversité.

Mycophyto, la solution pour des terrains plus riches sans produit chimique

Environ 80 % des plantes ont besoin de champignons pour leur développement. Grâce aux champignons mycorhiziens, elles peuvent accéder à plus de nutriments. Ce champignon accède au carbone pour grandir via les racines de la plante, et se reproduit grâce à elle par symbiose. Pour fertiliser la terre, la start-up Mycophyto a développé une solution innovante : elle prélève ces champignons dans le sol, les reproduit en laboratoire, puis les réinjecte dans la terre, renforçant ainsi la vie du sol.

Il existe 200 à 300 espèces de champignons mycorhiziens

On ne connaît pas très bien les champignons mycorhiziens, mais la start-up espère qu'en étudiant ces centaines d'espèces, elle trouvera la réponse adéquate pour traiter différents facteurs qui affaiblissent les plantes comme la sécheresse, l’adaptation à un agresseur, ou pour améliorer la productivité.