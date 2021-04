Écologie: La France est-elle vraiment le quatrième pays le plus vert au monde?

Selon le classement mondial Green Future Index réalisé par le MIT technology Review, qui prend en compte des critères comme les émissions de carbone, la transition énergétique, la “société verte”, l’innovation propre et la politique climatique, la France est bien placée et arrive en quatrième position, juste derrière l’Islande, le Danemark et la Norvège, dans la liste des pays reconnus pour leurs bonnes pratiques énergétiques en géothermie, éolien et hydraulique.



La France: leader mondial de la production d'hydrogène et au top de la politique climatique



Le rapport souligne que la France est en tête de la production d’hydrogène au niveau global, et qu’elle s'est engagée à dépasser les objectifs de l'UE en matière d'énergie à base d'hydrogène d'ici 2030. En matière de politique climatique, la France reçoit le plus haut score, tout comme la Nouvelle-Zélande et le Danemark. Dans ces trois pays, les cadres politiques d'action climatique ont été renforcés par de nouvelles dépenses de relance verte et des investissements accélérés dans les infrastructures. Le rapport cite comme un exemple d'investissement modèle le plan de sauvetage de 10 milliards d'euros d’Air France , conditionné à des innovations vertes comme l'introduction de carburant durable, et la réduction du nombre de routes nationales.



La France, bien classée grâce à ses engagements, mais pas grâce à ses résultats

Selon l'étude Green future, la France est moins bien classée au niveau d'autres indicateurs tels que la transition écologique (concernant les énerges renovables et la consommation énergetique) ou la société verte ( concernant la construction et l'alimentation durable, la préservation des fôrets ou le recyclage). Le classement général de la France en quatrième position reflète surtout son score très élevé au niveau de l'indicateur "politique climatique". Cela montre, selon Anne Bringault, coordinatrice des opérations au Réseau Climat, que ce classement récompense les déclarations d'intentions, mais pas forcement les résultats. La France peut-elle vraiment être considerée comme le leader de la production d'hydrogène, simplement parce que l'enveloppe dédiée au développement de cette production s'élève à 7 milliards d'euros?



Les Français attendent beacoup plus de la politique actuelle, pour de vrais résultats

Le 28 mars, une centaine de manifestations plus ou moins importantes dans toute la France ont été organisées par plusieurs organisations écologistes pour dénoncer le manque d’ambition de la loi climat et résilience examinée à l’Assemblé Nationale.

Cela dans un contexte inédit, précédé par la décision historique du 3 février dernier, du tribunal administratif de Paris contre l'Etat pour inaction climatique, soutenue par une pétition signée par plus de 2,3 millions de citoyens.

"À hauteur des engagements qu'il avait pris et qu'il n'a pas respectés dans le cadre du premier budget carbone, l'Etat doit être regardé comme responsable (...) d'une partie du préjudice écologique constaté" concluent les juges, après deux années de procédure.