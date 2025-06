L'élevage de saumon high-tech n'est pas écologique

Derrière les promesses d’une aquaculture high-tech soi-disant "durable", l’industrie du saumon continue de creuser son sillon, entre greenwashing algorithmique et fuite en avant technologique. Depuis 2025, la majorité du saumon dans nos assiettes vient de fermes industrielles où l’intelligence artificielle, les capteurs et les robots promettent un élevage plus propre. En surface seulement.

C’est la start-up Tidal, incubée par la maison mère de Google, qui symbolise cette nouvelle vague. Grâce à ses caméras sous-marines et ses algorithmes de reconnaissance faciale, chaque poisson est traqué, mesuré, nourri au moment jugé "optimal". L’objectif serait de limiter le gaspillage et améliorer le bien-être animal. « Grâce à cette technologie, en analysant le comportement des poissons – est-ce qu’ils sont stressés, est-ce qu’ils ont faim ? – on peut déterminer le meilleur moment pour les nourrir », explique Marilou Suc du cabinet Blue Connection. Sauf que derrière cette précision technologique se cache une autre réalité. L’enquête Pink Bombs menée par Seastemik en 2024, citée par Usbek & Rica, révèle des chiffres alarmants : plus de 1 000 saumons abattus chaque minute, une pression démesurée sur les poissons sauvages, et jusqu’à 30 tonnes de CO₂ émises chaque 60 secondes.

Mais ce n'est pas tout. Fermes offshore robotisées, bassins fermés en plein désert — comme aux Émirats ou en Arabie Saoudite — redéfinissent la géographie du saumon, au mépris du bon sens écologique. Ces infrastructures énergivores affichent une empreinte carbone entre 2 et 14 kg de CO₂ par kilo de poisson produit. Pour Esther Dufaure, de Seastemik, cette course à l’innovation illustre « l’approche technosolutionniste poussée à son paroxysme ».

Face à ce modèle insoutenable, certains proposent un changement de cap : réduire la consommation de poissons carnivores et revenir à des pratiques locales et sobres, comme l’élevage de coquillages et la récolte d’algues.