Lave-t-on trop les vêtements, ou les cerveaux ?

On nous lave trop... le cerveau. Pendant que les États-Unis make America great again, que la Chine renverse le monde technologique avec ses inventions, que l'Ukraine et la Russie mènent leur guerre, l'Europe se concentre davantage sur l'écologie. Et l'ADEME, en France, considère qu'on lave trop souvent nos vêtements.

Les Français font-ils trop de lessives ? Alors que BFM TV réalise un reportage sur le sujet, Le Parisien titre "Ma technique, c'est de renifler". Et tout cela, c'est parti d'une recommandation de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), qui veut nous expliquer combien de fois nous devrions porter nos vêtements avant de les laver :

Les sous-vêtements: 1 fois

Un soutien-gorge: 7 fois

Un pyjama: 1 semaine

Un vêtement de sport: 1 à 3 fois, selon le degré de transpiration

Un T-shirt en coton: 4 à 5 fois

Un pull en laine: 10 à 15 fois

Une robe: 4 à 6 fois

Un jean: entre 15 et 30 fois

Il s'agit bien sûr d'économiser l'eau. Sur les réseaux sociaux, des "coachs en écologie intérieur" tels que Marie Quéru font fureur en livrant aussi leurs conseils pour être un meilleur citoyen du monde. Vous avez l'impression d'être pris pour un jambon ? Vous n'êtes pas seuls ! S'il est nécessaire de considérer les enjeux écologiques, tout le monde n'imagine pas faire de l'organisation des lessives une priorité absolue. Sur X, Florian Philippot écrit : "Remettons la France dans le monde réel, arrachons-la aux idéologies qui la déclassent et la transforment en pays du tiers-monde !".

Très clairement, l'ADEME incarne le paternalisme et l'infantilisation que la France cultive depuis quelques années, dictant petit à petit la bonne conduite que nous devrions adopter, que ce soit sur l'hygiène, l'alimentation, ou même le divertissement... Et tout cela, avec l'argent public. Irons-nous jusqu'à la contrainte ?