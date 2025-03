Le Met Office britannique : des données climatiques sous le feu des critiques

Le service météorologique et climatique national du Royaume-Uni, le Met Office, financé par l’État, est au cœur d’une controverse qui remet en question la fiabilité de ses données. À la tête de cette agence depuis décembre 2018, Penelope Endersby, une femme peu connue du grand public, dirige une institution qui joue un rôle clé dans la fourniture de données climatiques influençant les politiques gouvernementales. Mais des révélations récentes jettent un doute sérieux sur l’objectivité et la précision de ces informations.

Une agence aux allures d’entreprise

Le Met Office, qui opère sous la tutelle du Département pour la science, l’innovation et la technologie, fonctionne comme un trading fund. Cette structure lui confère une autonomie financière, gérant ses propres revenus et dépenses hors du budget principal du gouvernement, à la manière d’une entreprise. Avec des centaines de stations de mesure des températures à travers le Royaume-Uni, l’agence est la principale source de prévisions météorologiques du pays et ses données sont souvent citées dans les annonces politiques. Une telle mission impliquerait une rigueur scientifique irréprochable. Pourtant, la réalité semble bien différente.

Des stations fantômes dévoilées

En décembre dernier, le journaliste Ray Sanders a mis au jour une anomalie troublante grâce à une série de demandes d’accès à l’information (FOI). Sur les 302 stations climatiques censées enregistrer les températures au Royaume-Uni, 103 n’existent pas réellement. Par exemple, la station « Braemar No. 2 » en Aberdeenshire, supposée collecter des données depuis 1959, n’a été installée qu’en 2005. Sanders a découvert que le Met Office « fusionne » les données de sites voisins pour estimer les températures.

Pire encore, des stations comme celles de Dover et Folkestone, qui « enregistrent » des températures, sont en réalité inexistantes. À la place, l’agence utilise des mesures provenant de stations situées parfois à plus de 16 kilomètres de distance pour fournir des températures dites « précises ». Confronté à ces révélations, un porte-parole du Met Office a justifié cette pratique : « Nous utilisons une analyse de régression pour créer un modèle de la relation entre chaque station et les autres dans le réseau. »

Une discrète opération de camouflage

Suite à la diffusion de ces informations sur les réseaux sociaux, le Met Office a modifié en toute discrétion le titre de sa page web de « UK Climate Averages » à « Location-Specific Long-Term Averages », ajoutant un avertissement précisant que les localisations mentionnées ne correspondent pas nécessairement à des stations météorologiques réelles. Aucun communiqué officiel n’a accompagné ce changement, laissant penser qu’il avait toujours été ainsi. Cette absence de transparence a alimenté les soupçons d’une tentative de masquer des pratiques douteuses.

Des stations réelles, mais mal placées

Même là où des stations existent réellement, leur emplacement soulève des questions. Certaines des températures records les plus alarmantes proviennent de sites entourés de sources de chaleur artificielles. En 2023, une température « extrême » a été enregistrée à Teddington Bushy Park, près d’un mur réfléchissant la chaleur et d’un nouveau lotissement. De même, à Chertsey, le record de température de l’été dernier a été mesuré à proximité d’une ferme solaire récemment installée, comptant plus de 1 800 panneaux. Interrogé sur ce dernier cas, le Met Office a répondu : « Les mesures de température respectent les normes pour la publication et l’utilisation scientifique. »

Manipulation des données historiques

Au-delà des problèmes de mesure, le Met Office est accusé d’avoir manipulé ses données climatiques historiques (HadCRUT). Les relevés des années 1940 ont été abaissés de 0,15°C, tandis que les températures récentes ont été augmentées. Entre 2000 et 2014, le réchauffement initialement estimé à 0,03°C par décennie dans HadCRUT a été révisé à 0,08°C, puis à 0,14°C dans la version HadCRUT5. Ces ajustements, qui accentuent la tendance au réchauffement, ont été utilisés pour étayer des affirmations relayées par les médias traditionnels.

Une crédibilité en question

Sous la direction de Penelope Endersby, le Met Office se trouve confronté à des critiques croissantes. Entre stations inexistantes, emplacements douteux et ajustements de données, l’agence semble avoir privilégié un narratif climatique au détriment de la rigueur scientifique. Sans explications claires ni mea culpa, ces révélations risquent de miner durablement la confiance dans cette institution clé du paysage climatique britannique.