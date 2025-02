Les pays industrialisés sont plus allergiques au pollen

Les allergies au pollen frappent plus durement les pays industrialisés, notamment à cause de la pollution qui y règne, et l’hygiénisme excessif que nous avons adopté. Et la situation s'aggrave d'année en année, touchant une population de plus en plus large.

Les yeux qui pleurent et les narines qui grattent sont monnaie courante lorsque le printemps pointe le bout de son nez. En France, plus de 80 départements sont déjà en alerte rouge. La cause ? Un hiver doux, propice à la floraison précoce de diverses espèces végétales, mais aussi un mode de vie aseptisé qui semble avoir "permis" à notre système immunitaire de s’emballer. Auprès de Reporterre, l’allergologue Sophie Silcret-Grieu souligne que « notre système immunitaire se met à lutter contre des agresseurs imaginaires. » Les germes ayant disparu de notre quotidien, notre corps n’a plus que les pollens à attaquer, une évolution qu’on appelle l’hypothèse hygiéniste.

Pourtant, ces allergies ne sont pas uniquement un effet de mode de vie. La pollution, dans les villes en particulier, aggrave la situation. Elle fragilise les voies respiratoires et altère les pollens, augmentant leur capacité à déclencher des réactions allergiques. En agissant comme un catalyseur, elle rend les citadins particulièrement vulnérables. Comme l’explique Sophie Silcret-Grieu « les polluants abîment la coquille des grains de pollen, rendant les allergènes plus exposés ».

Mais le plus inquiétant, selon Reporterre, demeure l’impact du dérèglement climatique. Selon l’OMS, d’ici à 2050, 50 % de la population mondiale pourrait souffrir de maladies allergiques. Aujourd’hui, 30 % des adultes sont déjà concernés, et le chiffre ne cesse d'augmenter, notamment en raison de printemps plus précoces, de plantes allergisantes qui s’étendent et de la pollution qui modifie l’environnement. Si la situation continue de s'aggraver, l’impact économique pourrait aussi devenir colossal. Rien qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, les dépenses publiques liées à l'ambroisie dépassaient les 22 millions d’euros en 2016.