Les perfluorés toxiques, une menace pour la santé et l’environnement

La fermeture des restaurants pendant plusieurs mois a vu la vente à emporter s'envoler, et avec elle le volume de déchets liés aux emballages des repas. Certains emballages alimentaires contiennent des produits chimiques polluants très dangereux pour la santé. Générations Futures vient de rendre public un rapport qui se penche sur les emballages alimentaires jetables, la vaisselle en papier, carton et les fibres végétales moulées, bien connues du grand public. Jusqu'à 42 emballages alimentaires ont été analysés pour étudier la présence de produits chimiques toxiques dits « éternels » : les PFAS.



Des “PFAS", des polluants dangereux pour la santé



Les PFAS ou substances perfluoroalkyles sont résistantes à la chaleur et imperméables, ce qui les rend très utiles pour les emballages. Mais elles sont aussi nocives pour la santé et l’environnement. Selon Générations Futures, les PFAS peuvent migrer leurs propriétés toxiques vers les aliments, ajoutant une exposition à ces composants qui ont une incidence sur certains cancers et affectent les systèmes immunitaire, reproducteur et hormonal.



Des contenants dits de “nouvelles génération” en fibres végétales, sont encore plus dangereux



Selon Nicolas Malval, chargé de mission pour l’association Générations futures, les PFAS restent tout au long du cycle de vie d'un produit. Même une fois recyclés, on les retrouvera dans le produit nouvellement construit. Les produits en fibres végétales "se veulent un peu plus 'vertueux' et on observe au final que ce n'est pas du tout le cas", assure t-il.



Besoin d’une réglementation pour inciter les entreprises à renoncer à l'utilisation des PFAS



Selon le rapport, la réglementation est aujourd’hui insuffisante : "Il est grand temps que l'Union Européenne agisse et interdise immédiatement et de manière permanente toute la classe des PFAS dans les emballages alimentaires, afin de protéger les consommateurs en premier lieu", propose Jitka Strakova, auteure principale de l'étude et conseillère scientifique d'Arnika. Des pays comme le Danemark ont déjà interdit les perfluorés, et l’enquête a révélé qu'aucun des sachets de frites McDonald's achetés au Danemark ne présentait de traitement aux PFAS, alors qu'un traitement intentionnel aux PFAS a été constaté pour les mêmes articles achetés en République tchèque et au Royaume-Uni. Toutefois, ce résultat met aussi en évidence l'absence de règles harmonisées à l'échelle de l'UE pour les matériaux en contact avec les aliments, ce qui entraîne des niveaux de protection différents selon les pays. Le rapport propose comme alternative des contenants en verre et en céramique, et une sensibilisation des citoyens pour qu’ils puissent exercer une pression auprès des entreprises.



Le casse tête de la réduction du coût environnemental de l’emballage alimentaire



Selon une étude australienne sur l’analyse de l’impact environnemental des emballages de la nourriture à emporter, produire moins d'emballages, même s’ils sont en plastique, est la clé d'une réduction significative des émissions et des pollutions. Refuser les emballages lorsque cela est possible ou choisir des options plus respectueuses de l'environnement contribuera également à réduire les émissions liées aux emballages à usage unique.