Les "unwashed", militants anti-toilette quotidienne

De plus en plus de personnes adoptent de nouvelles pratiques et en fuient d'autres jugées trop polluantes. Consommer moins de viande, acheter plus local, et même… se laver moins souvent ! Ces efforts peuvent sembler radicaux pour certains, mais sont un simple changement d’habitudes quotidiennes pour d’autres.

La pandémie remet en cause la fréquence des douches et les habitudes d’hygiène personnelle

Lors de la pandémie, des célébrités et influenceurs internationaux ont rendu public leurs changements d’habitudes de toilette. Après tout pourquoi pas ? Sans rendez-vous ou obligations de sorties pendant les confinements, de nombreuses personnes n’ont plus ressenti le besoin de se doucher quotidiennement. À quoi bon ? Les médias se sont fait écho de ces tendances : le Daily Mail a révélé qu'environ 25 % des personnes au Royaume-Uni avaient cessé de se doucher quotidiennement pendant la pandémie ; le New York Times s'est aussi fendu d'un article allant dans le même sens. Cette tendance a, semble-t-il, été bien accueillie en France, où les motivations écologiques pourraient faire de ce phénomène une pratique de plus en plus populaire à long terme.

La “toilette de chat”, une pratique plutôt traditionnelle en France

Selon une enquête de l'Ifop réalisée en 2020, si l’hygiène des Français a radicalement changé depuis les années 1950, une part importante de la population reste encore éloignée des standards de propreté. 25 % de la population admet ne pas procéder à une toilette complète chaque jour. En 1968, seulement 47 % des foyers étaient équipés d’une baignoire ou une douche. Alors que ces luxes se seraient démocratisés relativement récemment, la pandémie a provoqué un recul de ces pratiques pour revenir à la traditionnelle “toilette de chat”. Défense de l'environnement ou simple flemme ? En tout cas, c'est une économie d'eau.

Se laver un jour sur deux permettrait d'économiser jusqu'à un quart de la facture d'eau globale

Selon l'observatoire du Centre d'information sur l'eau (Cieau), nous consacrons jusqu'à 93 % de notre consommation d’eau à l'hygiène et au nettoyage. Les douches et bains des Français représentent 30 % des 132 litres consommés en moyenne chaque jour. Ceux qui se lavent un jour sur deux économisent jusqu'à un quart de leur facture d'eau globale, qui s’élève à 300-400 euros selon les ménages. C’est pour faire des économies, et aussi par conscience écologique, que la consommation d’eau en France serait à la baisse, explique le Cieau. “Les comportements écocitoyens, pour la préservation de la ressource en eau (maintenir le niveau des nappes phréatiques) et la lutte contre le gaspillage (récupérer l’eau de pluie, laver sa voiture avec de l’eau non potable, prendre une douche plutôt que prendre un bain, utilisation de stop-douche, régulateur de débit ou robinet thermostatique), sont des gestes qui permettent une économie d’eau”, détaille l’observatoire sur son site.

Question santé, faut-il se doucher tous les jours ?

Le dermatologue Derrick Phillips, consultant à la Cadogan Clinic de Londres, affirme que se laver une fois par jour est optimal pour des raisons sociales, mais peut ne pas être absolument nécessaire pour la santé. « La peau est autonettoyante et exfolie naturellement », dit-il. "Le récurage aide à éliminer la saleté physique et à renforcer la perception de la propreté, mais n'est pas nécessaire." Selon le dermatologue new-yorkais Dr Adarsh ​​Mudgil, il existe peu de preuves pour étayer cette théorie selon laquelle le bain quotidien est dangereux pour la peau et la santé. Le lavage quotidien "n'est pas nécessaire, mais je ne pense pas non plus que cela soit nocif pour notre peau, comme cela est largement rapporté dans les médias ces derniers temps", dit-il. "Un bain quotidien peut rendre la peau plus sèche si vous ne l’hydratez pas, mais c’est à peu près tout ce qui peut être prouvé.” Ses effets sur notre microbiome seraient donc spéculatifs. « Nous sommes quotidiennement exposés à des irritants, des organismes pathogènes et des polluants environnementaux. Les laisser sur notre peau pendant des périodes prolongées ne peut pas être bon pour nous », déclare Mudgil. ​​Pour la dermatologue Flora Fischer, ce n'est pas forcément une catastrophe de ne pas prendre de douche quotidienne : “cela va dépendre des activités, du lieu, du terrain." La qualité de la toilette dépendra aussi de la manière de la pratiquer : "Ce n'est pas forcément bon de prendre un long bain moussant. Ce n'est ni bon pour la peau ni pour l'environnement. Il faudrait idéalement que la douche soit courte, et tiède."