Malgré la croissance du renouvelable, la demande énergétique mondiale flambe

Less is more, paraît-il. Le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) met en lumière un paradoxe connu : plus les technologies énergétiques sont efficaces, plus on en consomme. Aujourd'hui, on a beau électrifier le monde, la demande énergétique mondiale flambe, que ce soit en renouvelable ou en fossile.

C'est le paradoxe de Jevons, mis en évidence en 1865 dans un ouvrage intitulé Sur la question du charbon. En bref, on invente des machines plus efficaces et plus économes pour utiliser les énergies, donc tout le monde en veut, donc la consommation desdites énergies augmente.

Publié le 24 mars dernier, le dernier rapport de l'AIE confirme que ce phénomène est encore d'actualité. Bien que les énergies bas carbone prennent du terrain, la demande énergétique mondiale continue de flamber (+ 2,2% en 2024), alimentée par les besoins croissants des pays émergents et la multiplication des centres de données. Les énergies renouvelables et le nucléaire représentent désormais plus de 40 % de la consommation d'électricité, mais la demande en fossiles continue de croître. Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde, le souligne dans un article : "Plus on électrifie le monde pour lutter contre le réchauffement climatique, plus on crée de nouveaux usages qui accroissent la consommation d’énergie".

Le phénomène se ressent particulièrement dans les économies émergentes. La Chine et l'Inde, moteurs de cette croissance, voient leur consommation d'énergie augmenter à un rythme effréné. À l'échelle mondiale, la consommation de charbon et de gaz atteint des niveaux records, désespérant les écologistes, qui voient souvent les énergies renouvelables comme la solution évidente. En réalité, l'électrification des transports et de l'industrie, couplée à la prolifération des centres de données numériques, alimentent cette spirale.

En Europe, le bilan est encore plus paradoxal : la consommation d'énergie a augmenté de 0,5 % en 2024, et l’essentiel de cette hausse provient des sources bas carbone, principalement les renouvelables et le nucléaire. Si les politiques vertes semblent payer, la consommation d'énergie ne diminue pas pour autant.