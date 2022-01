Transports, densité et pollution sonore : Paris, la ville la plus bruyante d’Europe

Le bruit est un des facteurs qui pousse chaque jour des citadins à prendre la décision de déménager en milieu rural. Cependant, toutes les villes ne sont pas bruyantes au même niveau. Selon une étude du site money.co.uk, qui compare le bruit dans les principales villes européennes, Paris est la plus bruyante, en raison de sa densité de population, des niveaux de trafic routier et aérien, et de la pollution sonore.

Où sont les endroits les plus bruyants et les plus chaotiques d'Europe ?

Plus la ville est dense, plus elle est bruyante. En comparant 23 grandes villes d'Europe selon des critères tels que la densité de population, les niveaux de trafic routier et aérien et le nombre de lieux de divertissement, les experts du site britannique ont décerné le top 3 des villes où l’on ressent le plus de bruit. Paris, Londres et Rome se trouvent sur le podium. La ville lumière a été qualifiée comme la pire ville pour le nombre de personnes exposées au bruit de la circulation routière et ferroviaire, et elle a également les niveaux d’embouteillages les plus élevés. À Paris, un trajet effectué aux heures de pointe prendra 39 % plus de temps que dans des conditions normales. Paris compte également le plus grand nombre de personnes (5,5 millions) exposées à 55 dB ou plus par jour. Londres, de son côté, a le plus important trafic aérien (181 millions de passagers en 2019). La capitale britannique possède l'espace aérien urbain le plus fréquenté au monde, avec huit aéroports dont Heathrow, l'un des aéroports les plus fréquentés au monde. Le train contribue aussi au bruit, car cela ajoute un demi-million de personnes exposées à des niveaux élevés de bruit provenant des chemins de fer. Rome, à la troisième place du classement est principalement bruyante à cause de son trafic routier, caractérisé par les vespas qui se fraient un chemin entre les voitures dans les bouchons.

Paris se distingue en raison de son bruit ferroviaire élevé

Alors que le train est souvent plébiscité pour son aspect écologique par rapport à la voiture, il a aussi des inconvénients. À Paris, le bruit ferroviaire serait, selon l'étude, loin d'être négligeable. En effet, les sons des trains qui passent peuvent être beaucoup plus forts que la circulation sur les routes. Avec plus de 800 000 personnes régulièrement exposées à des nuisances sonores ferroviaires élevées, Paris est la ville européenne la plus exposée au bruit que génèrent les trains.

La bataille contre le bruit ferroviaire, une bataille de longue date en Île-de-France

Selon l’association Bruitparif, chargée de mesurer les nuisances sonores en Île-de-France, dans une étude publiée début février 2019, les Franciliens exposés aux nuisances sonores des transports perdent en moyenne 10,7 mois de vie en bonne santé. Grâce à un travail de militance et sensibilisation pendant une dizaine d’années, en février 2021, les habitants d'Île-de-France, qui concentre 40 % de la circulation ferroviaire nationale, ont bénéficié d’aides pour adopter des solutions antibruit. Depuis 2017, un plan national de réduction des points noirs du bruit ferroviaire prévoit aussi des aides pour une meilleure isolation des habitations.