Pesticides dans l’eau: les zones rurales toujours exposées

Selon la dernière étude de l’UFC-Que Choisir publiée mardi 20 avril, plus d’un million de Français boivent encore une eau polluée par les pesticides, qui sont suscpectés d’être des perturbateurs endocrinens. La bonne nouvelle c’est que désormais 98 % des consommateurs ont accès à une eau conforme à la totalité des critères sanitaires.



Manque de moyens en zones rurales pour faire face à la pollution de l’eau



Selon cette étude, les zones rurales et de montagne seraient les plus touchées par les pollutions agricoles, première cause de contaminations. Aujourd’hui, 450 000 consommateurs boivent une eau dépassant les normes maximales en pesticides et 148 000 une eau contaminée par les nitrates. Les pesticides, sont quant à eux, la première source des pollutions, et l’étude signale les “graves carences” en termes de gestion des risques.



La recherche de pesticides n’est pas à l'hauteur de leur présence dans la nature. En France, sur 750 molécules de pesticides ou dérivés que l’ont peut trouver dans la nature, on n’en recherche que 206, et cela varie beaucoup en fonction des départements. Alors que l’Aisne par exemple, est un département agricole avec de grandes cultures intensives très utilisatrices de pesticides, lors des contrôles, on ne recherche que 12 molécules de pesticides ou dérivés.



L'étude explique que la présence de pollutions dans les petites communes et zones rurales correspond à la faiblesse de leurs capacités financières. Et c’est la même chose concernant les contaminations bactériologiques et microplastiques: les zones rurales auraient aussi des difficultés pour traiter ces pollutions. Le respect des normes bactériologiques impliquerait un suivi constant et donc des moyens humains conséquents, et les canalisations mal entretenues ou vieillissantes sont à l’origine de contaminations supplémentaires.



Les microplastiques et contaminations bactériennes dans l’eau sont aussi un danger pour la santé humaine



Selon l’UFC-Que Choisir, les contaminations bactériennes ne touchent plus désormais que 80 000 consommateurs essentiellement en zones de montagne et en zones rurales de l’Est. D’autres contaminations (arsenic, radioactivité, sélénium…), même si elles restent plus limitées, représentent aussi une menace significative pour la santé humaine. Pour limiter le coût de la dépollution de l’eau, l’UFC-Que Choisir et Générations futures demandent que la commercialisation des pesticides à l'origine de la pollution de l’eau soit interdite.



Pour Olivier Andrault, qui a piloté l’étude, la réglementation environnementale est la clé pour mettre fin au problème de la dépollution de l’eau: « Les gouvernements français ne veulent pas contraindre les agriculteurs à respecter la réglementation environnementale. Nous en payons les conséquences et le coût au niveau de la facture d’eau », explique t-il à l'AFP.



La qualité de l’eau progresse



Malgré ces résultats, l'étude signale une progression de plus de 2 points par rapport à la précédente étude de 2017. Désormais, 98 % des consommateurs ont accès à une eau conforme à la totalité des critères sanitaires, et cela s’explique par la fermeture des réseaux contaminés dans des grandes villes. “Des groupements de compétences au niveau des intercommunalités ont permis de mettre des moyens financiers au pot commun également et il y a eu des améliorations techniques”, explique Olivier Andrault d’UFC-Que Choisir.



Une carte pour voir si votre eau est polluée



L’ UFC-Que Choisir propose une carte interactive de la qualité de l’eau pour permettre de vérifier que votre eau du robinet est de bonne qualité. Il est possible de consulter la qualité de l'eau potable distribuée dans une commune et dans ses alentours, et de vérifier la présence ou non de 50 contaminants et paramètres physico-chimiques définis par la réglementation.