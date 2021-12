Plastique recyclé pour les contenants alimentaires: plus écologique, mais plus risqué pour la santé

Dans un communiqué de presse publié le 14 décembre dernier, l’IPEN, le réseau mondial pour la sensibilisation à l'utilisation et l'élimination de produits chimiques toxiques, a rendu les conclusions d'une analyse de la toxicité des plastiques recyclés. Les chercheurs ont analysé des échantillons de polyéthylène haute densité récoltés dans 23 pays du monde, ces granulés plastiques recyclés achetés dans des usines de recyclage et granulés plastiques de pré-production déversés ou perdus trouvés sur les plages. Du Bisphénol A (perturbateur endocrinien) et plusieurs éléments chimiques dangereux, ont été trouvés, dans ces matériaux qui sont par la suite utilisés notamment dans l’industrie alimentaire.

Le plastique, un matériau à exclure de l'économie circulaire

Selon le communiqué, les effets sur la santé comprennent des cancers ou une modification de l'activité hormonale, ce qui peut entraîner des troubles de la reproduction, de la croissance et des troubles cognitifs. De nombreux additifs chimiques toxiques ayant plusieurs autres effets connus sur la santé, sont persistants dans l'environnement et se bioaccumulent dans les organismes exposés. Therese Karlsson, conseillère scientifique et technique de l'IPEN et auteure principale de l'étude sur les granulés de plage, affirme : « Ces nouvelles études soutiennent davantage notre recommandation selon laquelle l'action internationale visant à créer des utilisations plus durables des plastiques doit aller au-delà des déchets pour s'attaquer aux dommages et préjudices liés aux additifs chimiques toxiques contenus dans les plastiques ». L'auteure principale du rapport et conseillère scientifique de l'IPEN, la Dr Sara Brosché, affirme que « l'utilisation généralisée d'additifs chimiques toxiques dans les produits plastiques fait d'une grande partie des déchets plastiques recyclés une matière première inacceptable pour la fabrication de nouveaux produits. L'utilisation continue d'additifs chimiques toxiques dans les plastiques rend la plupart des plastiques utilisés aujourd'hui «non circulaires», excluant ainsi les plastiques de toute économie circulaire.»

Comment mettre fin à la toxicité des plastiques ?

L’IPEN propose d’allouer des financements au suivi de la chaîne de recyclage du plastique. De nos jours, les industries chimiques et plastiques ne divulguent pas ce que contiennent leurs produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Une plus grande transparence et un meilleur contrôle sont nécessaires pour éviter ces dangers liés à la santé.