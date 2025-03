Pollution de l'air : Le Chad en première position, la Chine en nette amélioration

Dans son dernier rapport, IQAir révèle les 20 pays les plus pollués par les particules fines PM2.5, un fléau invisible mais redoutable. En 2025, le Chad se hisse en tête du classement avec des niveaux de pollution alarmants, quand la Chine semble étonnemment avoir fait de nets progrès sur le sujet.

Au sommet du classement mondial des pires conditions de qualité de l’air, on trouve le Chad, où la concentration de particules fines a atteint des niveaux insoutenables de 91,8 µg/m³, soit près de 18 fois plus que la norme recommandée par l’OMS. Une situation dramatique pour une population déjà fragilisée par un climat sec et des infrastructures sanitaires limitées.

L'Inde, longtemps leader de la pollution mondiale, fait un pas en arrière, mais cela n'efface pas son lourd héritage. Comme le rapporte CNEWS, la nation la plus peuplée du monde voit son espérance de vie réduite de 5,2 ans en raison de l'air vicié. Malgré des efforts pour réduire les émissions, le pays reste aux premières loges d’une crise environnementale et sanitaire qui semble sans fin. Le Bangladesh et le Pakistan, voisins géographiques et démographiques, suivent de près, cumulant eux aussi des taux de PM2.5 alarmants.

Cependant, le rapport d'IQAir apporte une note d’espoir en soulignant l’amélioration notable de la Chine. Après des années de domination dans les classements des pays les plus pollués, la Chine a réussi à faire baisser ses émissions de 32,5 µg/m³ à 31, un progrès visible dans des villes comme Pékin et Shanghai.